أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018م
الأخبار
جوبا تعلن استضافة المفاوضات حول المنطقتين ودارفور
“الحج والعمرة” تضطر لشطب بلاغات ضد برلماني أثار فسادها المالي
السودان يستورد “70%” من حاجته من الأدوية
الشعبية: انهيار مفاوضات جوهانسبيرج بسبب تمسك كل طرف بمواقفه
تصاعد حدة التوتر بين”المزارعين والرعاة” بشمال دارفور
الجريدة
مدير الأمن الاقتصادي السابق: تجاوزات خطيرة تمت باسم الخصخصة
الصحة تقر بعدم وحود مختصين في الصحة النفسية للأطفال
التوقيع على ميثاق الشرف الصحفي
اللواء معاش عبد الهادي: وزارة المالية عمدة بلا أطيان
تقرير: عجز بمدفوعات الحساب الجاري في الربع الثاني
الاتحادي: التعديلات الأخيرة”عادية” ولا خلاف حولها
الجزيرة ترتب لإدخال “108” الاف أسرة تحت مظلة التأمين
التيار
الأمن يعلن إسقاط البلاغات المدونة ضد الصحفيين والصحف
أبو قردة: كل التنظيمات مارست التمكين لكن الإنقاذ”بالغت”
القمة السودانية في ملحمة كروية على كأس زايد
إثيوبيا تمنح رسمياً التأشيرات للأفارقة عند الدخول
رئيس الوزراء: الحكومة ليس من مصلحتها”كتم” المعلومة لأننا سنخسر
مواطنون يقتحمون ورشة حكومية لمحاربة السرطان
الانتباهة
فرار منتظر من سجن أم درمان ومصرع آخر أثناء الهروب
قوش: سفارات تغري صحافيين بالهدايا..لجنة دائمة للمصادرة ولمحاسبة الصحافيين والصحف
غياب”سبدرات” يؤجل محكمة مدير شركة متهم بالفساد
“الكاش” يتحول لسلعة في القضارق”1000″ جنيه بـ”1100″ جنيه
مكتب لتلقي شكاوي المواطنين حول الجبايات غير القانونية
السوداني
تحديد”2,800″ جنيه سعر تركيزي لقنطار القطن بالجزيرة
ترامب يمدد حالة الطوارئ ضد السودان
شعبة الصيدليات تطالب بحل مشكلة شركات الأدوية
الحكومة تتمسك بحرية الإنترنت وتقليل كلفته
رئيس البرلمان يرفع الحظر عن الصحفيين الممنوعين من تغطية أعمال المجلس
الصيحة
لوقف الإجراءات الاستثنائية..رؤساء التحرير يوقعون بالبرلمان على ميثاق الشرف الصحفي
ترامب يمدد حالة الطوارئ الأمريكية ضد السودان
إيلا يوقف الاستثمارات في العقارات الحكومية إلى حين تكوين لجنة مختصة
جبريل إبراهيم: لا نمانع في التفاوض مع الحكومة في الدوحة
محافظ بنك السودان لـ” الصيحة”: المركزي يدعم دواء الإمدادات الطبية
باج نيوز