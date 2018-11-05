رئيس الأرجنتين يطالب ميسي بالعودة إلى المنتخب

شهدت الأرجنتين واحدة من أسوأ فترات الديكتاتورية العسكرية في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، واستغل الطغاة نجاح أسطورة مثل دييغو مارادونا كواجهة دعائية لهذه الحقبة.
والآن وبعدما تغير الحال، وعرفت الأرجنتين الديمقراطية، اضطر رئيس البلاد ماوريسيو ماكري للتدخل، لإقناع النجم ليونيل ميسي بالعودة في أقرب وقت لصفوف المنتخب، بعدما قرر الابتعاد عن المشاركات الدولية بعد خيبة الأمل في كأس العالم في روسيا.
وخلال مقابلة مع محطة فوكس سبورتس، للحديث عن قضايا مجتمعية ورياضية، أرسل ماكري نداءً إلى الهداف التاريخي لبرشلونة وطالبه بسرعة الاستجابة لنداء الوطن.
وسيتجدد غياب ميسي عن الأرجنتين في فترة الارتباطات الدولية المقبلة، ما استدعى تدخل ماكري الذي قال: “أحب أن يعود أفضل لاعب في العالم إلى صفوف المنتخب”.
ولم يتوج ميسي بأي لقب كبير مع الأرجنتين وخسر نهائي كوبا أميركا أكثر من مرة، بجانب نهائي كأس العالم 2014، واعتزل دولياً قبل العدول عن قراره للمشاركة في مونديال روسيا، لكن فريقه خرج من دور 16 على يد فرنسا البطلة.
وتابع الرئيس ماكري: “يجب تجديد الدماء وتطعيم المنتخب بعناصر شابّة لكن في وجود ميسي ضمن المجموعة”، في تلميح إلى أن تشكيلة الألبيسيليستي لا تساعد ميسي على التألق كما هو الحال مع البرسا.
كما أفصح رئيس الأرجنتين عن رغبته في تولي خورخي ألميرون قيادة المنتخب، بعد نجاحاته مع أندية محلية ونظراً لصعوبة الاستعانة بدييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الناجح.
وأوضح: “لا يوجد إمكان لتعيين سيميوني، وبصفتي مشجعاً أتمنى اختيار ألميرون لما يتمتع به من أسلوب هجومي مشوق ونهم للفوز، كما أظهر مع الفرق التي قادها”.
العربي الجديد