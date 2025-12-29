شاهد بالصورة.. إعلامي مصري معروف يتغزل في تفاعل فتاة سودانية عقب نهاية مباراة صقور الجديان وغينيا: (الله على الجمال بكاء مشجعة سودانية بعد فوز المنتخب السوداني)

نشر الإعلامي المصري, المعروف عمرو الدردير, صورة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظيت بتفاعل واسع من متابعيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة أظهرت فتاة سودانية, تتفاعل مع فوز منتخب بلادها على غينيا الإستوائية, بهدف نظيف ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا, التي تجرى حالياً بالمغرب.

المشجعة السودانية, ذرفت دموع الفرح عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز صقور الجديان, وهو الفوز الذي أعاد المنتخب للبطولة من جديد عقب الخسارة القاسية أمام الجزائر 0\3.

وكتب عمرو الدردير, على الصورة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الله على الجمال، بكاء مشجعة سودانية بعد فوز المنتخب السوداني.. بعد فوز السودان النهاردة على غينيا الاستوائية بقي عند المنتخب فرصة كبيرة للتأهل ك احسن توالت حتى لو خسروا الماتش الجاي.. ان شاء الله المنتخب السوداني يتأهل ويفرح شعبه كله).

محمد عثمان _ النيلين