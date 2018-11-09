أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الجمعة 09-نوفمبر-2018م
صحيفة الأخبار :
معلومات خطيرة عن شبكة إجرامية زعيمها ينتحل شخصية “حميدتي”
تحذيرات مشددة لـ(السلفين) و( الصوفية) من التراشق في احتفالات المولد
وزير الصحة : مستعدون لتوفير الأدوية المعدومة خلال “72” ساعة
وزير النقل : معظم حوادث المرور بسبب إطارات منتهية الصلاحية
محكمة أمريكية منقسمة بشأن دعوى ضد السودان في تفجير المدمرة كول
اثيوبيا تخطط لبناء قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر
صحيفة السوداني :
البشير يفتتح كبر مصنع أدوية والصحة توفير أي دواء معدوم خلال “72” ساعة
زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الي الميناء للوقوف على انسياب المشتقات البرولية
بدء محاكمة منتحل شخصية حميدتي و(3) آخرين بإستيلاء على أموال بإسم الدعم السريع
الوطني إجازة تحالفات 2020 متروك لأجهزة الحزب العليا
صحيفة الجريدة :
شكاوى من إزالة (400) منزل بأمبدة الحارة (26)
المفتى ينتقد قرار الحكومة بقرار انشاء مكتب لحقوق الإنسان
اللجنة القومية تطالب بتسليم السلاح والعربات غير المقننة قبل مرحلة النزع القسري
التربية تقر بضعف عمليات الإشراف والمتابعة للتعليم الأجنبي
الشعبي بالجزيرة ينتقد تبعية وزارة الثقافة والإعلام بالولاية لأمانة الحكومة
وزارة الإعلام تشدد على وضع استراتيجية لحماية البني التحتية الحرجة بالسودان.
توقعات بزيادة جديدة في سعر الحديد
شبكة الشروق :
موسى: البلاد عاشت هزة عابرة في وفرة الخبز
السودان يرحب باستعداد أميركا لإزالته من قائمة الإرهاب
لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا تبدأ الجمعة
رئيس الأركان: مبادرات التفاوض مع المتمردين حقناً للدماء
واشنطن: مستعدون لرفع السودان من قائمة “الإرهاب
الخرطوم (كوش نيوز)