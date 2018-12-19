“بلة الغايب”: الصفوف ستنتهي في السنة الجديدة و “البشير” ح يحكم لحدي 2031 و25 يوماً

(بلة الغائب) أحد المتصوفين في السودان، لديه عدة تنبؤات بمستقبل البلاد في السياسة والكرة والاقتصاد ورغم أن البعض يتعامل مع هذه التنبؤات بقلة اكتراث ألا أنها تجد حظاً واسعاً من الانتشار، وفي الفترة الأخيرة طفت عدة أزمات تتعلق بالاقتصاد ومعاش الناس، وبدا أن الكثيرين يتجهون بأعين معصوبة إلى مستقبل مجهول ورغم ذلك تنضح كلمات “بلة الغايب” تفاؤلاً وبشراً، واطالب السودانيين بأنه لا يطلب منهم التحلي بصبر “أيوب” ولكن بـ(ربع صبر أيوب).
(المجهر) تحدثت مع “بلة الغايب” حول عدد من التنبؤات المتعلقة بالوضع الاقتصادي.
*قراءة لحال السودان حالياً؟
الحمدلله السودان في نعمة كبيرة لا يعلم بها إلا الله، وأهله والعالم بأكمله يعلم بأن السودان سلة غذاء العالم، أما الأزمة التي ضربت الخرطوم والولايات ما مفترض تحصل، لأن بلادنا غنية بالثروة الحيوانية وتفوق على دول أفريقيا بنيلين (أبيض _أزرق).
وكملت فرحتنا باتفاق الإنقاذ مع الأحزاب، وقلنا إن السودان (يسير في سير مستقيم) ويا ريت الإنقاذ (ما رضخت) للأحزاب.
*هل الأحزاب السياسية هي السبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية؟
نعم.. هي السبب في كل الأزمات (عندهم أيادٍ خفية تتحرك) للإطاحة بالشعب السوداني.
*هذه الأزمات بدأت في عهد الإنقاذ؟
الإنقاذ كانت موفرة للمواطنين السلع الاستهلاكية ومريحة الشعب.
*ولكن رئيس الوزراء، “معتز موسى” قال إن الشائعات وراء أزمة السيولة في البنوك ولا اتجاه لرفع الدعم؟
الصفوف في الشوارع وكل الشعب يمارس أعماله اليومية بهذه الصفوف والشريعة عليها بالظاهر.
*من خلال رؤيتك المستقبلية متى ستنتهي هذه الصفوف؟
في السنة الجديدة وعلى المواطنين التحلي بالصبر.
*نصبر صبر “أيوب”؟
لا.. ربع صبر “أيوب” وربنا حيلطف بالسودان.
*هل “معتز موسى” من الشخصيات التي ستنقذ الوضع أم أنه سيرحل مع الراحلين؟
*مستمر لأنه مصلح.
*في أحد لقاءاتك ذكرت أستمرارية الرئيس “عمر البشير” على كرسي الحُكم؟
أنتِ ما تجيبيها لي عديل وتقولي لي: (الإنقاذ مستمرة؟).
*طيب.. هل ستكون مستمرة؟
أقسم بالله مستمرة وما ماشة، وأنا ما (كوز) بس شايف برجها فاتح وعالي، و”عمر البشير” حيترشح ويفوز (فوزا كاسحا) والفرح في السنة الجديدة.
*كم المدة الزمنية ال ح يحكمها؟
“البشير” ح يحكم لحدي عام 2031 بالإضافة إلى 25 يوماً زيادة.
*في حالة عدم ترشحه من سيأتي خلفه؟
حيجي واحد (لا يسمن ولا يُغني من جوع)، وبعدها حيجي الجيش ويعمل انقلاب، ويا أيها (المثقفين) (“عمر البشير” أنا بسألكم.. كعب في شنو؟).
*رغم الوضع الاقتصادي (الفنانين عداداتهم رامية)؟
كاد أن يختنق من الضحك ثم قال بصوت ضاحك (لو اتكلمت بكرة حيطلعوا فيني أغنية)، أعفيني من الرد.
*هل “بلة” الغايب مع التطبيع الإسرائيلي؟
“بلة” لا يخاف الدولة.. تمثيل إسرائيل حيكون من خلال سفيرها بالسودان، يعني (ما حيمنعونا ندخل المساجد).
*ماذا أنت قائل للشعب السوداني؟
اتقوا الله في السودان اليوم إذا مافي جهة مثبتاهو في دول متربصة جاهزة والمظاهرات حتقوم ونبقى زي سوريا وتونس.
حوار – رباب الأمين
صحيفة المجهر السياسي.
2 التعليقات
وطني100%
2018/12/19 at 10:16 م (UTC 2) رابط التعليق
ياعالم وين مجلس الزكر والزاكرين وهيئه التاصيل وجماعه الختان وتعدد الزوجات ..
ما يمسكو الراجل دا واقعدوهو في الواطه
دي شعوزه علي الهواء
دحين هو مستشار الرئيس ولا مساعد ولا شنو اصلاو القصر الجمهوري كلو مساعدين وكمسنجيه
ابو السره
2018/12/19 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق
دجال منافق لا علاقة له بالتصوف