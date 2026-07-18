أستاذ أمراض السكر بـ«هارفارد»: البنكرياس الصناعى والخلايا الجذعية سيغيران شكل العلاج

فى الوقت الذى يترقب فيه ملايين المرضى حول العالم أى بارقة أمل للتخلص من معاناة السكرى، تتسارع الأبحاث الطبية بصورة غير مسبوقة، حاملة معها وعودًا قد تبدو أقرب إلى الخيال العلمى، فبين الخلايا الجذعية التى قد تعوض خلايا البنكرياس المفقودة، والبنكرياس الصناعى الذى يحاكى وظيفة العضو الطبيعى بدقة متزايدة، يقف العالم على أعتاب مرحلة جديدة فى علاج المرض.وفى هذا الحوار، يتحدث الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض الباطنة والسكرى بجامعة هارفارد ومدير برنامج السمنة والسكرى، عن أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العالمية، وفرص وصول هذه التقنيات إلى مصر، ورؤيته لمستقبل الطب خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار:هل يقترب العالم فعلًا من تطوير بنكرياس صناعى صغير يغيّر مستقبل علاج السكرى من النوع الأول؟- نعم، نحن أمام تطور علمى لافت قد يغيّر شكل العلاج بالكامل، ولفترة طويلة كان مفهوم البنكرياس الصناعى يعتمد على جهازين منفصلين، أحدهما لقياس السكر بشكل مستمر، والآخر لضخ الإنسولين تلقائيًا بناءً على قراءات الجهاز الأول عبر خوارزميات معقدة، لكن الجديد الذى لفت الانتباه مؤخرًا خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكرى هو ظهور نموذج متقدم من الأجهزة المدمجة، مثل جهاز «نييا» (Niia) من شركة PharmaSense السويسرية، والذى يجمع الوظيفتين فى جهاز واحد صغير يُلصق على الجلد، هذا الجهاز يقيس مستوى السكر ويضخ الإنسولين فى الوقت نفسه، مع إمكانية التحكم والمتابعة عبر الهاتف المحمول.

ورغم أن الجهاز لا يزال فى مرحلة التطوير، فإن النتائج الأولية تبدو واعدة، مع توقعات بإمكانية طرحه فى الأسواق بحلول عام ٢٠٢٨، وإذا تحقق ذلك، فقد يمثل نقلة مهمة فى راحة وجودة حياة مرضى السكرى من النوع الأول، وكذلك المرضى من النوع الثانى الذين يعتمدون على الإنسولين.

إلى أين يتجه علاج السكرى من النوع الأول خلال السنوات المقبلة؟

– أعتقد أننا نشهد حاليًا سباقًا حقيقيًا بين مسارين رئيسيين، المسار الأول هو الحل البيولوجى من خلال الخلايا الجذعية وزراعة خلايا بنكرياسية جديدة قادرة على إنتاج الإنسولين، أما المسار الثانى فهو الحل التكنولوجى المتمثل فى البنكرياس الصناعى، كلا الاتجاهين يشهد تطورًا سريعًا للغاية، لكننى أرى أن العلاج البيولوجى سيكون فى النهاية الحل الأقرب إلى محاكاة الوضع الطبيعى للجسم.

هل اقترب العالم بالفعل من تحقيق هذا الحلم؟

– نعم، بصورة أكبر مما يتصور كثيرون، خلال السنوات الأخيرة شهدنا نجاحات مهمة فى التجارب السريرية الخاصة بزراعة خلايا البنكرياس المصنعة من الخلايا الجذعية، بعض المرضى الذين شاركوا فى هذه الدراسات تمكنوا من الاستغناء عن الإنسولين بصورة كاملة أو شبه كاملة، وهو أمر كان يُنظر إليه منذ سنوات باعتباره حلمًا بعيد المنال.

كيف تطورت أبحاث الخلايا الجذعية حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟

– النقلة الحقيقية جاءت عندما تمكن العلماء من إعادة برمجة الخلايا العادية الموجودة فى الجسم، مثل خلايا الجلد أو الخلايا الدهنية، لتعود إلى حالة الخلايا الجذعية، بعد ذلك يمكن توجيهها لتتحول إلى أى نوع من الخلايا تقريبًا، سواء خلايا قلب أو كبد أو كلى أو بنكرياس، وفى الماضى كان الاعتماد على الخلايا الجنينية محدودًا بسبب صعوبة الحصول عليها وقلة أعدادها، أما اليوم فأصبح بالإمكان إنتاج ملايين الخلايا المطلوبة داخل المعامل، وهو ما فتح الباب أمام تطبيقات علاجية واسعة للغاية.

ماذا تقول نتائج التجارب الحالية؟

– النتائج مبشرة جدًا، فى إحدى الدراسات المتقدمة نجح عدد كبير من المرضى فى التوقف عن استخدام الإنسولين بعد زراعة الخلايا الجديدة، وما يبعث على التفاؤل أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تدعم هذه الأبحاث بقوة وتعمل على تسريع مراحل التقييم السريرى نظرًا لأهميتها الكبيرة.

متى تتوقع أن يصبح هذا العلاج متاحًا بصورة أوسع؟ وهل يمكن أن تصل هذه التقنية إلى مصر؟

– إذا استمرت النتائج الإيجابية الحالية، فأنا أتوقع أن تبدأ إتاحته فى الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢٨ تقريبًا، بالطبع ستكون التكلفة مرتفعة فى البداية، كما يحدث مع معظم التقنيات الطبية الجديدة، لكن مع مرور الوقت ستنخفض التكاليف ويصبح العلاج أكثر انتشارًا، وليس هناك ما يمنع ذلك، مصر تمتلك كوادر طبية متميزة، وأتمنى أن نكون من أوائل الدول فى المنطقة التى تستفيد من هذه الثورة الطبية، وسأسعى بكل جهدى إلى نقل أحدث ما يصل إليه العلم إلى المرضى المصريين فور إتاحته عالميًا.

بالتوازى مع الخلايا الجذعية، يشهد البنكرياس الصناعى تطورًا كبيرًا، كيف تشرح هذا المفهوم؟

– هناك خلط شائع بين مضخة الإنسولين والبنكرياس الصناعى، المضخة التقليدية مجرد وسيلة لحقن الإنسولين وفق برنامج محدد مسبقًا، أما البنكرياس الصناعى فهو منظومة متكاملة تشمل جهاز قياس مستمر للسكر، ومضخة إنسولين، وبرمجيات تعتمد على خوارزميات معقدة تتخذ قرارات تلقائية بشأن كمية الإنسولين المطلوبة.

وما الفرق العملى بين الاثنين بالنسبة للمريض؟

– الفرق كبير جدًا، المضخة العادية تعتمد على برمجة ثابتة يحددها الطبيب، بينما البنكرياس الصناعى يتفاعل لحظة بلحظة مع قراءة السكر، فإذا ارتفع مستوى السكر يرفع جرعة الإنسولين تلقائيًا، وإذا انخفض يقللها أو يوقفها مؤقتًا، بمعنى آخر، يحاول تقليد وظيفة البنكرياس الطبيعى بأكبر قدر ممكن.

ما الفوائد التى يحققها ذلك للأطفال المصابين بالسكرى؟

– الفائدة الأهم هى الوصول إلى مستويات أفضل من التحكم فى السكر وتقليل التقلبات الحادة، كما يقل خطر نوبات انخفاض السكر الخطيرة أثناء النوم، وهى من أكثر الأمور التى تقلق الأسر، ومع مرور الوقت يتعلم الجهاز نمط استجابة الجسم ويصبح أكثر دقة فى التعامل مع احتياجات الطفل.

ما أبرز التطورات التى حدثت فى أجهزة البنكرياس الصناعى خلال السنوات الأخيرة؟

– التطور الأكبر هو ظهور أجهزة تُثبت مباشرة على الجلد دون الحاجة إلى أنابيب طويلة، وهو ما جعل استخدامها أسهل بكثير للأطفال والأشخاص كثيرى الحركة، فى الماضى كان خروج الأنبوب أو تحركه قد يؤدى إلى انقطاع وصول الإنسولين، أما الآن فأصبحت المنظومات أكثر أمانًا وراحة، كما تتجه الشركات العالمية إلى تطوير أجهزة أصغر حجمًا وأكثر ذكاءً، مع تحسين البرمجيات المستخدمة فى حساب الجرعات.

هل ما زال المريض مضطرًا إلى حساب النشويات بدقة فى كل وجبة؟

معظم الأنظمة الحالية ما زالت تحتاج إلى إدخال كمية النشويات، لكن هناك اتجاهًا جديدًا لتقليل هذا العبء، بعض الأجهزة الحديثة تكتفى بمعرفة ما إذا كانت الوجبة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتقوم الخوارزميات بحساب الجرعات المناسبة تلقائيًا.

ماذا عن أجهزة قياس السكر المستمرة؟

هذه الأجهزة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة البنكرياس الصناعى، وكلما زادت دقتها تحسن أداء النظام بأكمله، لذلك تشهد هذه التكنولوجيا تطورًا سريعًا للغاية، بهدف الوصول إلى قراءات أكثر دقة واستجابة أسرع للتغيرات فى مستوى السكر.

تحدثت فى أكثر من مناسبة عن أن الخلايا الجذعية قد تمثل ثورة فى الطب كله وليس فى السكرى فقط، كيف ذلك؟

– الفكرة الأساسية تقوم على تعويض الخلايا أو الأنسجة التالفة، فإذا نجحنا فى إنتاج خلايا بنكرياس، يمكننا أيضًا إنتاج خلايا قلب أو كبد أو كلى أو غيرها، لذلك فنحن لا نتحدث عن علاج مرض واحد، بل عن تغيير جذرى فى مفهوم العلاج الطبى نفسه.

هل تعتقد أننا نعيش بالفعل ثورة طبية عالمية؟

– بالتأكيد، ما يحدث حاليًا فى مجالات علاج السرطان والمناعة والخلايا الجذعية والذكاء الاصطناعى غير مسبوق، وهناك أنواع من السرطان كانت تُعتبر فى الماضى أحكامًا نهائية، أما اليوم فأصبح كثير من المرضى يحققون نتائج ممتازة بفضل العلاجات المناعية والعلاجات الموجهة.

وما الدور الذى سيلعبه الذكاء الاصطناعى فى الطب؟

– الذكاء الاصطناعى سيكون شريكًا أساسيًا للطبيب، سننتقل إلى ما يسمى بالطب الدقيق، حيث يتم تحليل التاريخ المرضى والجينات ونمط الحياة والعوامل البيئية لكل مريض على حدة، بعد ذلك يمكن تحديد العلاج الأنسب له وتوقع المضاعفات المحتملة بدقة أكبر كثيرًا مما هو متاح الآن.

هل يعنى ذلك أن عمر مرضى السكرى وجودة حياتهم سيتحسنان بصورة أكبر؟

– بالتأكيد، ما نشهده اليوم من تطور فى التشخيص والعلاج ينعكس مباشرة على حياة المرضى، هناك أشخاص مصابون بالنوع الأول من السكرى يعيشون الآن لعقود طويلة ويتمتعون بحياة طبيعية إلى حد كبير بفضل التقدم الطبى المستمر.

ما رسالتك الأخيرة لمرضى السكرى وأسرهم؟

– رسالتى هى أن المستقبل يحمل قدرًا كبيرًا من الأمل، خلال سنوات قليلة فقط شهدنا تطورات هائلة فى البنكرياس الصناعى والخلايا الجذعية وأجهزة متابعة السكر، وما نراه اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة قد تغير شكل علاج السكرى بالكامل خلال العقد القادم.

المصري اليوم