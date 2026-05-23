زكريا محمود حاجى: دول عربية لها «أدوار خبيثة» فى الصومال والسودان واليمن

اتهم وزير الإعلام الصومالى، المرشح الرئاسى الأسبق، زكريا محمود حاجى، دولًا عربية لم يسمها بعرقلة مسار توحيد الموقف العربى، مشيرًا إلى أن لهذه الدول «أدوارًا خبيثة» فى ملفات إقليمية شائكة، بينها الصومال والسودان واليمن.

وقال «حاجي»، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، ضمن سلسلة حوارات «مستقبل الشرق الأسبق»، إن غياب التنسيق العربى الحقيقى أسهم فى إضعاف المنطقة وفتح المجال أمام القوى الإقليمية والدولية للتغلغل داخل العالم العربى، مضيفًا أنه «حتى على المستوى السياسى والدبلوماسى لا يوجد تنسيق عربى حقيقي».

وبسؤاله عن مقترح مصرى لتشكيل قوة عربية لم يرَ النور، قال حاجى: الشعوب العربية كانت تأمل فى أن تتحول مشروعات التعاون العربى، مثل البرلمان العربى أو فكرة القوة العربية المشتركة، إلى أدوات فاعلة لحماية الأمن القومى العربى، لكن ذلك لم يتحقق، معللا ذلك بأن دولا عربية «تُعين إسرائيل على تحقيق أهدافها فى الصومال والسودان» ولها «أدوار خبيثة»، معتبرًا أن المصالح الفردية الضيقة باتت تتغلب على فكرة الأمن القومى العربى الجماعى.

وأشار الوزير الصومالي إلى أن هناك دولًا عربية- رفض تسميتها- تعرقل أى مسار للوحدة أو التنسيق العربى، لافتًا إلى أن بعض هذه الدول تمارس «أدوارًا خبيثة» فى ليبيا واليمن والسودان «لا تتوافق مع الأمن القومى العربى فى مجمله».

واعتبر حاجي أن استمرار هذا النهج سيقود المنطقة إلى مزيد من التفكك والاضطرابات، محذرًا من أن غياب الموقف العربى الموحد يمثل أحد أخطر التحديات التى تواجه الشرق الأوسط حاليًا.

وقال إن الشعوب العربية تشعر بحالة غضب واستياء من طريقة تعامل الأنظمة الرسمية مع القضايا المصيرية، خصوصًا فى ظل ما يحدث فى غزة ولبنان والسودان والصومال.

وأضاف أن إسرائيل استفادت بصورة كبيرة من حالة الانقسام العربى، وأنها تتحرك وفق مشروع توسعى طويل الأمد، بينما تبدو الدول العربية عاجزة حتى عن إصدار مواقف سياسية ودبلوماسية موحدة.

وأشار الوزير الصومالى الأسبق إلى أن العرب «لم يستخدموا الحد الأدنى من قوتهم الدبلوماسية» فى مواجهة إسرائيل، رغم تنامى الرفض الشعبى العالمى للسياسات الإسرائيلية، حتى داخل الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أبدى حاجي دهشته من أن مواقف بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وأيرلندا، باتت أشد حدة تجاه إسرائيل من مواقف العديد من الدول العربية.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى استراتيجية عربية موحدة، على الأقل سياسيًا ودبلوماسيًا، لمنع المزيد من الانهيار والفوضى.

واختتم بالتأكيد على أن استمرار الانقسام العربى سيمنح إسرائيل فرصة أوسع لتنفيذ مشروعها التوسعى وإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحها.

