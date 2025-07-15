جبريل: “المليشيات” لا علاقة لنا بها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد

دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، المسؤولين فى مصر إلى جمع الفصائل الفلسطينية لتحقيق مصالحة وإنهاء الانقسام بينهم فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن القاهرة هى الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها فى المحيط الإقليمى والدولى، مشددا على أن اليوم التالى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة يحتاج إلى وجود حكومة توافق وطنى.

وخلال حواره مع «المصرى اليوم»، نصح «الرجوب» حركة حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وقطع علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وأى طرف خارجى وعلى رأسهم إيران، والى نص الحوار:

■ ما هى رؤيتكم لليوم التالى لوقف إطلاق النار فى غزة؟

– ترتكز رؤيتنا على وحدة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وتوحيد كل المكونات الفلسطينية تحت لواء «السلطة» الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى.

وأن يكون هناك أفق سياسى من خلال مؤتمر دولى بمرجعية فلسطينية وكذلك وجود ما يشبه «مشروع مارشال» الذى تم تنفيذه عقب الحرب العالمية الثانية، لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وأى حديث خارج عن هذه الركائز يعد مجتزأ من سياقه لا ينسجم مع المصالح الفلسطينية ولا مع توجه الدول العربية لقضيتنا ولا مع رؤية المجتمع الدولى تجاه حل الدولتين وإنهاء أزمة اللاجئين.

■ لماذا تهاجم دائما لجنة الإسناد المجتمعى التى يتم طرحها كأحد الحلول لتولى إدارة غزة لفترة انتقالية بعد وقف إطلاق النار؟

– لأنها صيغة لتكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء مجتمعى هش وتتماشى مع رؤية اليمين الإسرائيلى الذى يريد تجاوز فكرة الدولة الفلسطينية.

والمخرج الوحيد يتمثل فى تشكيل حكومة توافق وطنى فوراً، تكون قادرة على تولى زمام الأمور بمرجعية وطنية واضحة، وبما يعزز وحدة الموقف الفلسطينى ويحفظ الثوابت.

■ وفى رأيك ما هى الخطوات اللازمة لتشكيل هذه الحكومة؟

– إجراء حوار جاد بين الفصائل فى أسرع وقت برعاية مصرية كجزء من أمنها القومى وموقعها الإقليمى والدولى بتفويض من الدول العربية ينطلق من مسؤولية القاهرة لتجسيد التزامها الثابت منذ عام ١٩٤٨ إلى اليوم، فهى الوحيدة القادرة على جمع الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بينهم، ومصر عنصر واجب الوجود فى معادلة «الصراع العربى- الإسرائيلى» وهى من رفضت أى تذويب للعنصر الفلسطينى فى محيطه العربى أو الدولى رغم مخططات التهجير المتعاقبة، وبعد تحقيق المصالحة بين الفصائل تتشكل حكومة توافق محددة المهام ووضع معايير واضحة لاختيار الوزراء فيها، ثم توحيد المؤسسات والشراكة مع العالم فى إعادة إعمار غزة، وتهيئة الفلسطينيين لإجراء انتخابات فى كافة المناطق الفلسطينية، لإنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية والتوافق مع المجتمع الدولى على مرجعيات حل القضية الفلسطينية.

■ وما هو المتوقع فى حالة عدم حدوث هذا التوافق؟

– فى حالة عدم حدوث توافق «حمساوى- فتحاوى» واتفاق شامل لما سيكون عليه «اليوم التالى» لوقف إطلاق النار ستكون هناك حرب أهلية، وأدعو كل الفلسطينيين لإجراء حوار داخلى لصياغة مستقبلنا بدلا من أن يفرض علينا.

■ ما هى الرسالة التى تريد توجيهها لـ«حماس» فى هذا الصدد؟

– أنصح «الحركة» أن تبادر وتعلن استعدادها لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، فهى كانت ومازالت جزءا من المكون الفلسطينى وتحديد مكانها ودورها على الساحة الفلسطينية يحدده التصويت فى الانتخابات، لكننا نرفض أن تدخل «حماس» لمنظمة التحرير قبل أن تستجيب لشروطنا الوطنية، فهى جزء من النسيج الوطنى الفلسطينى، وهذا يحتم عليها قطع علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين وأى طرف خارجى، وعلى رأسهم إيران.

■ ما مدى صحة الأقوال التى ترددت عن رعايتكم للميليشيات الموجودة فى غزة مثل «أبو شباب» وغيرها؟

– لا علاقة لنا بها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد، بل إسرائيل هى من ترعاها بهدف تكريس الانقسام.

■ هل تتوقع نجاح الوسطاء فى إقرار وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال قريبا؟

– وقف العدوان مرهون بوجود إرادة دولية وفرضها على «نتنياهو» الذى يريد تصفية القضية الفلسطينية باعتبارها سياسية وتحويلها لـ«معاناة إنسانية» يخرج فيها الفلسطينيون من الزمان والمكان. كما أن الصمود الملحمى لشعبنا أحدث تحولا فى فهم العالم لقضيتنا التى أصبحت متواجده بقوة على رأس أولويات الأجندة العالمية، مع وجود نحو ١٠٪ من الفلسطينيين بين شهيد وجريح وأسير أو مفقود تحت الدمار.

■ فى رأيك ما أهم النتائج المترتبة على «٧ أكتوبر»؟

– ٧ أكتوبر أحدثت تحولا فى الوعى الجمعى فى العالم وإن حل الصراع لن يكون إلا بإقامة دولة فلسطينية وإن أحفاد من تعرضوا لـ«الهولوكوست» هم من يمارسون الإبادة نفسها الآن، كما ظهرت إسرائيل على حقيقتها أمام العالم بأنها ليست ضحية بل «كيان إرهابى»، ومن يحكمها هو آخر نسخة من الفاشية للقرن الـ٢١، وسط حالة الإجماع الدولى الحالية التى تدين الاحتلال وجرائمه وتؤكد ضرورة إنهاء الصراع المرتبط بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود ٦٧ ونحن متمسكون بإقامة دولتنا المستقلة كشرط لإنهاء الأزمة المستمرة وهذا يحتم علينا التعاون السياسى والدبلوماسى والشعبى لمحاصرة «النازيين الجدد» فى تل أبيب.

سوزان عاطف – المصري اليوم