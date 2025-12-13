ضمن إحتفالات شرطة ولاية سنار باعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية مدير مستشفي الشرطة سنجة بالإنابة العقيد شرطة طبيب/ عبد العظيم عبد الرحيم في ضيافة المكتب الصحفي للشرطة:

من خلال جولة فريق المكتب الصحفي للشرطة بولاية سنار قام بزيارة ميدانية لمستشفي الشرطة سنجة ووقف علي الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المستشفي في إعادة الإعمار وتأهيل المستشفي الذي تعرض للدمار والتخريب الممنهج بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة وإستعادة تقديم الخدمات الطبية والصحية بالسرعة المطلوبة بالإضافة لجهود التحديث والتطوير والإضافات الجديدة التي تمت علي مستوي جميع أقسام المستشفي تابعوا جميع هذه التفاصيل من خلال الحوار مع العقيد شرطة طبيب / عبد العظيم عبد الرحيم مدير مستشفي الشرطة سنجة بالانابة .

#بحكم قرب مستشفي سنجة لاحداث حرب المليشيا الإرهابية المتمردة علي الولايات المجاورة نجد أن مستشفي الشرطة سنجة قد إستقبلت الحالات المرضية وجرحي ومصابي العمليات ومثلت منطقة إخلاء حيث تم تقديم الرعاية الطبية والصحية لجميع الوافدين الي المستشفي من المدنين والعسكرين .

# تعرضت مستشفي الشرطة سنجة للتدمير الممنهج بجميع بنياتها التحتية وحرق وإتلاف ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والاثاثات والمنقولات الخاصة بها من قبل المليشيا الإرهابية المتمردة التي كانت تسيطر علي المدينة آنذاك .

#وفور تحرير المدينة من قبضة المليشيا المتمردة وضعت إدارة المستشفي خطة طموحة لإعادة الإعمار وتأهيل المستشفي ومن خلال دعم وإسناد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والادارة العامة للخدمات الطبية وحكومة الولاية ورئاسة شرطة ولاية سنار وشرعنا فورا في عمليات الإعمار وإعادة التأهيل وصيانة المقرات والبنيات التحتية الملحقة بالمستشفي.

#نجحت الإدارة في تشغيل المستشفي بكفاءة تشغيلية بنسبة (95)% علي مستوي جميع التخصصات الطبية المختلفة وتشغيل مجمع العمليات الجراحية بواقع غرفتين وتتواصل الجهود لتشغيل الغرفة الثالثة وإدخالها الخدمة في القريب العاجل والسعي الحثيث لتوفير جهاز أشعة خاص بجراحة العظام وإدخال جراحة المناظير بالمستشفي وزيادة أسطول مركبات المستشفي علي المستوي الإداري ومركبات الإسعاف لاهميتها في إكمال تقديم الرعاية الطبية والصحية

# الكوادر الطبية العاملة في المستشفي من الأختصاصيين والأطباء أغلبهم يعملون بنظام التعاقدات ونسعي حاليا لفتح وظائف للكوادر الطبية للعمل بالمستشفي لتقليل التكلفة المالية .

# المستشفي الان تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لجميع القوات النظامية بالاضافة للمواطنين بالولاية بنظام إقتصادي مريح جدا وتقدم المستشفي خدماتها الطبية المتكاملة بنسبة (110)%.

# تسعي دوما إدارة المستشفي للتجويد والتطوير وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة بجودة عالية وذلك من خلال معالجة المشاكل الهندسية والتقنية والإلكترونية وعقبات قطوعات الكهرباء المستمرة وبدعم من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للخدمات الطبية وحكومة الولاية تم تركيب منظومة متكاملة للطاقة الشمسية وذلك للتغلب علي قطوعات الكهرباء بالولاية بجانب المولد لضمان إستمرارية تقديم الخدمات الطبية وخصوصا فيما يلي العمليات الجراحية وعدم التأثر بهذه القطوعات ومن خطط التطوير والتحديث بالمستشفي تم إفتتاح وتدشين قسم حضانات الأطفال علي يد السيد وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة وذلك لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال حديثي الولادة

# خطتنا طموحة في التوسع في تقديم الخدمات الطبية بمحليات الولاية وذلك من خلال إنشاء المراكز الصحية الطرفية وتجهيزها بكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وتخفيف الضغط علي مستشفي الشرطة سنجة والان لدينا مركزان صحيان بمحليات سنار والدندر يقدمان الرعاية الصحية الأولية لمواطني تلك المناطق ونسعي لتكملة بقية المراكز الصحية بالمحليات الاخري

# أيضآ من خططنا المستقبلية إكمال جميع النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية وسد النقص في الكوادر الطبية العاملة علي مستوي جميع التخصصات الطبية المختلفة التي يحتاجها المرضي بالولاية.

# بما أن العملية التدريبية مهمة جدا لتنمية القدرات وصقل الخبرات للعاملين في الحقل الطبي والصحي نجد أن مستشفي الشرطة سنجة لديها تنسيق وتعاون كبير مع جميع المؤسسات الطبية والصحية ومؤسسات التعليم العالي المتخصصة في المجال الطبي وذلك لتبادل الخبرات وتلاقح الأفكار وتطوير العمل الطبي بالمستشفي من خلال إقامة الندوات والسمنارات وورش العمل المختلفة الخاصة بالمجال الصحي والطبي في مجالات عديدة منها مكافحة الملاريا والأمراض الوبائية بالتنسيق مع وزارة الصحة بالإضافة لإستيعاب طلاب كليات الطب بجامعة الرباط وطلاب الكلية الطبية وإنخراطهم في التدريب بالمستشفي علي مستوي جميع التخصصات الطبية بالإضافة لطلاب كلية التمريض العالي .

تهتم إدارة المستشفي كثيرا بأمر قضايا الأسرة والمجتمع وفي هذا الجانب نعد العدة لتجهيز قسم التوعية بقضايا الأسرة والذي يضم خبراء وإختصاصين وباحثين نفسانيين واجتماعيين في هذا الجانب ونهدف من خلاله لمعالجة جميع الإفرازات الناتجة عن حرب المليشيا الإرهابية والتي ألقت بظلالها السالبة علي الأسرة والمجتمع وتقديم الدعم والإسناد النفسي والمجتمعي .

# كل الشكر والتقدير للادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة عبر المكتب الصحفي للشرطة والذي ظل دائما متواجد معنا في قلب الأحداث بولاية سنار يعكس لنا إنجازات المستشفي ونشكركم علي تكبدكم المشاق والوصول الينا في ولاية سنار وجزاكم الله عنا كل خير .