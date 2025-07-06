جبريل :- من وقع عقد الأسواق الحرة ما خاف الله في السودان!!

لقاء بكري المدنى

مقدمة

في إطار التحقق الصحفي من الجدل المثار حول شراكة رجل الأعمال السعودي جمعة الجمعة في شركة المناطق والأسواق الحرة بالسودان إلتقيت بالدكتور جبريل ابراهيم وخرجت بالإفادات التالية

(١)

اسهم جمعة الجمعة حوالي ٠/٠٣٣ من شركة المناطق والأسواق الحرة وهو يدعى من خلالها المشاركة في أصول الشركة في المنطقة الحرة بمطار الخرطوم وكذلك معرض الخرطوم ومنطقة قري وجزء من المنطقة الحرة ببورتسودان وغيرها وعندما واجه الجمعة صعوبات مالية في الخارج طلب تقييم الأسهم لبيعها وقلنا له بالتقييم الجديد تملكون ٠/٠١ فقط و أخرجنا بعض الأصول من دائرة الإدعاء بمسوغات حقيقية-

(٢)

صحيح انهم صرفوا على بعض المواقع مثل منطقة قرى ولكن نحن ضد امتلاكهم أصول الدولة السودانية مبدأ ونسعى لإستردادها كلها ولكن توجد تعقيدات قانونية والمسألة تحتاج محامين اذكياء

(٣)

عقد الشراكة في الأسواق الحرة أصلا غير قانوني وهناك شبهة تجاوزات فيه ومن وقع ذلك العقد من الجانب السوداني في عهد النظام السابق ما خاف الله في السودان ابدا!!

(٤)

نحن موجودون اليوم في مجلس إدارة الأسواق الحرة للمحافظة على الوضع الراهن والمعركة طويلة وتحتاج صبر