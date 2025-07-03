🔴 البيت الأبيض السوداني تدمر تدميرا كاملا من قبل مليشيا الدعم السريع

*مع برطم-حكاية البيوت من الخرطوم للبورت!*

—–

*لقاء بكري المدنى*

*ما أجرت للفريق كباشي والبيت الأبيض يحتاج مليون ونصف دولار!!*

—–

*البرلماني وعضو المجلس السيادي السابق -رجل الأعمال والسياسي ابو القاسم برطم /غاب عن المشهد فترة حتى استدعت اسمه بعض التقارير الصحفية /إلتقيت به في عجالة فكانت هذه الدردشة*

—–

*ماهي قصة قصرك في بورتسودان وإيجارالفريق كباشي له؟*

*البيت اشتريته سنة ٢٠٠٣

وأصلا كان مقرا لبنك باركليز وهو مبني من العام ١٩٣٤م وانا اشتريته من بنك الخرطوم وكان مهجور من وقتها ولما وقعت الحرب واحتاجت القيادة لمباني في بورتسودان تبرعت به لها لمدة ستة شهور مجانا*

*ولماذا بيت برطم تحديدا؟*

لأنه واسع وعلى البحر -حوالي ٢٠٠٠متر – وانا اصلا أحب البيوت الواسعة زي بيتي(البيت الأبيض ) في الخرطوم وبيتي في بلدنا جزيرة مقاصر بالشمالية

*نشر في الميديا انك أجرت بيت البورت للفريق كباشي مقابل ٣٠الف دولار في الشهر بينما رفض كامل ادريس السكن به*؟

ما أجرت للفريق كباشي ولا لأي شخص قيادي أو عادي -البيت أجرته للأمانة العامة لمجلس السيادة وأقام فيه الفريق كباشي لمدة عام واحد ومبلغ الإيجار ما وصل الرقم هذا ولا حتى قريب منه و ٠/٠٧٠ من قيمة الإيجار كانت لصيانة البيت نفسه

*على ذكر البيوت ما مصير بيتك الشهير بالبيت الأبيض في الخرطوم ؟*

البيت الأبيض تدمر تدميرا كاملا من قبل مليشيا الدعم السريع بعد إصابته بدانة وشب فيه حريق هذا غير نهب كل الأثاث والعربات التى كانت فيه وحتى السيراميك والأبواب كلها سرقت وإعادة البيت الأبيض مرة أخرى تحتاج الى نحو مليون ونصف المليون دولار تقريبا!!

*على نحو خاص ماذا يعمل برطم تحديدا؟*

أعمل أصلا في مجال الزراعة والخدمات عموما

*وماذا عن السياسة؟*

حاليا انا في فترة مراقبة للساحة ومراجعة للماضي أما المستقبل فهو ما سوف تحدث عنه الأيام -لي وللناس كافة!!