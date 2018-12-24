حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة

قالت دار الإفتاء، إنه إذا ظنَّ من يصلي نافلة أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له أن يتم صلاته ويلحق بالجماعة.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «ذهبت لصلاة الجماعة بالمسجد، وأثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة، فهل أترك صلاتي للِّحاق بالجماعة؟».
وأوضحت: أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن كان بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.
صدى البلد
1 التعليقات
ممدوح
2018/12/24 at 5:12 م (UTC 2) رابط التعليق
سلام معني ذلك ممكن تقطع او ما تقطع وممكن تكمل او ما تكمل وممكن تلحق او ما تلحق طيب الاخوة من اسيا بقطر يصلون رغيبة الفجر والامام يصلي الفجر ثم يلحقون الركعة الأولي او الثانية هل صح ام لا