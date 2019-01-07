فتاة جامعية سودانية تصرخ: (والدتي تخون أبي المغترب مع أحد أقاربها في ليالي حمراء) وقصتها تثير الحزن داخل مواقع التواصل

نشرت طالبة جامعية سودانية عبر (قروب) ينشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويهدف لمعالجة وحل المشاكل الاجتماعية, نشرت قصتها التي أصابت المتابعين بالحزن الكبير لما حملته من تفاصيل صادمة ومحزنة.
وروت الطالبة الجامعية قصتها التي نشرتها في عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقرأتها حيث قالت: (أنا طالبة جامعية أعيش في السودان مع أسرتي المكونة من أمي واخواني، أبي مغترب بأحد الدول هو شخص طيب وحنون ولم يقصر معنا في أي شيء من تعليم ومصاريف وحتى الرحلات السياحية عبر السفر لعدد من الدول وعموماً لم يقصر معنا ولا مع والدتي في شيء ).
وتابعت: (مشكلتي أنني اكتشفت مؤخراً أن والدتي تخون أبي مع أحد أقاربنا وتستدرجه لغرفة النوم بعد أن ننام, وأقسم بالله اكتشفت هذا الأمر من خلال بحثي في هاتفها الذي وجدت فيه صور لهما وهما في غرفة النوم في منظر مقرف لللغاية).
وأضافت: (أنا أصبت بالصدمة والنفسيات وتركت الأكل وتعرضت لاكتئاب شديد وأصبحت في حالة عزلة لا أكلم أحد حتى أبي أصبحت أتهرب منه).
وختمت الفتاة الجامعية قصتها وبحسب موقع النيلين: لجأت لكم وحكيت عليكم القصة لأنني حرفياً لا أستطيع أن أحكيها لأنسان وياريت تنصحوني كيف أتصرف .
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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كيمو
2019/01/07 at 3:22 م (UTC 2) رابط التعليق
كذاااااااابة
دي ماسونية تريد نشر الرزيلة
بمثل هذة القصص
وبالتاكيد وكالة كوش
ايضا وكالة يهودية
لعنة الله عليها
نقداوي
2019/01/07 at 4:01 م (UTC 2) رابط التعليق
يا اخ كيمو اقلع النظاره السودا وأحسن الظن بالناس
ابو محمد
2019/01/07 at 3:45 م (UTC 2) رابط التعليق
خلونا نفترض انها صحيح ايه حلولكم ليها
انا بعرض 3 حلول شوفوها نناقشها امكن ربنا اهدينا للطريق فيه اقل الخسائر
والحلول هي
1- اول حل البنت تجرأ وتقابل عشيق امها من غير امها تعرف وتهددو انو يسيب طريق امها واتوبها قدامو على المصحف وهي تتوبو على المصحف وبعد كدا تراقب امها ولو نجحت الخطة دي هي الافضل عشان فيها اقل الاضرار وهي حمل البنت للسر قي صدرها لوحدها وبعد كدا هي والزمن
2- البنت تواجه امها لوحدها وعشيقها لوحده (عشان ما اتفقواا اصفوها) وتتوبهم على المصحف وفي الحالة دي البنت حاتشيل السر مع امها
3- تتواصل مع ابوها وتهديه وتطلب منو انها تقاضيهم وطبعا دي فيها فضائح لكنها بتنظف الصدور واكثر امانا على البنت
امنى البنت تقرا الرد دا امكن تقدر تتصرف على ضوءه
نقداوي
2019/01/07 at 4:00 م (UTC 2) رابط التعليق
يا اخ كيمو اقلع النظاره السودا وأحسن الظن بالناس