شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية: (قبل يومين من زواجي صديقتي اعتذرت عن عدم تمكنها من الحضور بسبب السفر وتقاجأت بها تزوجت خطيبي وانتقمت منها وتزوجت والدها)

فجر فتاة سودانية, في الثامنة عشر من عمرها, مفاجأة كبيرة وذلك خلال مداخلة لها مع الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, الملقبة “ماما كوكي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة حكت قصتها كاملة من بداية تعرفها على شاب إلى أن تقدم لخطبتها وتم تحديد موعد عقد القران.

وذكرت أن صديقتها المقربة والتي تثق فيها جداً فاجأتها بأنها مسافرة جمهورية مصر, ولذلك لن تتمكن من حضور عقد القران, الذي تم تحديده بعد يومين فقط.

وأوضحت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن أهل العريس, أبلغوها بتأخير عقد القران, لأسباب طارئة وسيتم تحديد موعد آخر بعد حضور شقيق العريس.

وكشفت الفتاة عن تعرضها لصدمة كبيرة بعدما اكتشفت أن صديقتها تزوجت من خطيبها بالقاهرة, لتقوم هي برد الصفعة لصديقتها وتتزوج من والدها.

محمد عثمان _ النيلين