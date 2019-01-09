الرئيس السوداني يعد بتسليم السلطة لشباب بلاده ولكن بشرط !!

وعد الرئيس السوداني عمر البشير, شباب بلاده بتسليمهم السلطة وذلك خلال خطاب له قبل قليل بالساحة الخضراء حضره حشدٍ كبير من الناس.
وحيا البشير في بداية خطابه الشعب السوداني، الذي وصفه بالصابر الصامد والمعلم للبشرية، الذي نال إستقلاله بعمل سياسي راقي كأول دولة إفريقية جنوب الصحراء تنال إستقلالها.
وقال الرئيس الذي أمضى أكثر من 29 عاماً في الحكم مخاطباً شباب بلاده : جهزوا نفسكم وحدوا صفكم قووا عزيمتكم، ونحن جاهزين نقيف إنتباه لنسلم لكم السلطة).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 التعليقات
النصيح
2019/01/09 at 1:39 م (UTC 2) رابط التعليق
(جهزوا نفسكم ووحدوا صفكم وقووا عزيمتكم، ونحن جاهزين نقيف إنتباه لنسلم لكم السلطة)، كلمات مطاطة ذات سقف زمني مفتوح ومحكوم بتقديرات القيادة ، فكان البشير المفروض يقول “ايها الشباب أنا جاهز اقعد معاكم اليوم واشوف مطالبكم وامكنكم من تولي قيادة البلاد، ونحن من ورائكم نوجه ونشد من ازركم لاننا أخذنا فرصتنا كاملة فجاء دوركم … هكذا كان المفروض البشير يخاطب جموع شباب البلاد .. والله تعالى أعلم بالنيات والمقاصد..
معاذ
2019/01/09 at 2:11 م (UTC 2) رابط التعليق
التغيير المفاجئ للحكم ،وهدم كل ما بني ومحاولة البداية من جديدهذه مخاطرة ، لابد من إنتقال سلس إلى الديمقراطية دون عنتريات ودون محاولات لإختطاف الثورات .
ما نريده من الأحزاب أن تبني نفسها وتثبت إنها ند وخصم قوي للمؤتمر الوطني ومن ثم تنازله في كافة المجالات وتثبت فشله في إدارة الدولة وتعرض للشعب إدواتها وبرامجها وخططها وكوادرها القادرة على التغيير فنحن لن نتحمل مقولة (تسقط بس) ومن بعد ذلك نذهب ونسلم رقابنا للمجهول .
إرجوا أن لايضيق صدر المعارضين المتحمسين فهذا تمرين ديمقراطي ولابد من قبول الرأي الآخر .