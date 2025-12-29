سياسية
الجزيرة تتسلم الدفعة الثانية من أجهزة ومعدات معامل وبنوك الدم
تسلمت وزارة الصحة بولاية الجزيرة السبت الدفعة الثانية من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بمعامل وبنوك الدم المركزية مقدمة من خدمات نقل الدم القومية .
من جانبه أبان الدكتور عمر يوسف التاي مدير عام وزارة الصحة بالولاية بالإنابة في تصريح لسونا أن الأجهزة تمثل دعماً كبيرا للخدمات الطبية وتعافي النظام الصحي وعبر عن شكره لبرنامج خدمات نقل الدم القومي .
فيما أشار دكتور ناصر أبكر بابكر مدير إدارة المعامل وبنوك الدم بالولاية إن الأجهزة تحتوي علي جهاز CLIA لفحص الميكروبات ويمثل إضافة حقيقة في عملية محاربة ومنع إنتقال الأمراض من خلال عمليات نقل الدم مما يضمن سلامة وخلوها من الميكروبات كفيروس نقص المناعة المكتسبة وفيروس إلتهاب الكبد الوبائي بكل أنواعه وغيرها من الميكروبات .
سونا