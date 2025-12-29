الجزيرة تتسلم الدفعة الثانية من أجهزة ومعدات معامل وبنوك الدم

تسلمت وزارة الصحة بولاية الجزيرة السبت الدفعة الثانية من الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بمعامل وبنوك الدم المركزية مقدمة من خدمات نقل الدم القومية .

من جانبه أبان الدكتور عمر يوسف التاي مدير عام وزارة الصحة بالولاية بالإنابة في تصريح لسونا أن الأجهزة تمثل دعماً كبيرا للخدمات الطبية وتعافي النظام الصحي وعبر عن شكره لبرنامج خدمات نقل الدم القومي .