مدينة مروي الطبية تختتم فعاليات أسبوع الكلى

​ اختتمت مدينة مروي الطبية اليوم فعاليات “أسبوع الكلى” الذي شهد سلسلة من الأنشطة التوعوية والخدمات الطبية النوعية، مؤكدة على الدور الريادي للمدينة في تعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية.

قال المدير العام لمدينة مروي الطبية الدكتور حافظ محمد عبد الحليم لدى مخاطبته الاحتفال ​”إن هذا الأسبوع يمثل تجسيداً لرسالة مروي الطبية في تقديم رعاية صحية شاملة لا تتوقف عند العلاج، بل تبدأ من التوعية والوقاية مؤكدا فخره بما تحقق من تلاحم بين الكوادر الطبية والمجتمع.

وأكد التزامهم بتسخير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية لضمان حياة صحية أفضل.

فيما استعرضت رئيسة لجنة أسبوع الكلى دكتورة أميمة محمد طه إستشاري الباطنية والكلى بمدينة مروي الطبية الحصاد الختامي للفعاليات وأوضحت أن الأسبوع بدأ بماراثون رياضي لإيصال رسالة بأهمية النشاط البدني لصحة الكلى واحتوى على عيادات مجانية وأدوية مجانية وتم إجراء الفحوصات المجانية لأكثر من 400 شخص خضعوا للفحص المبكر ( فوق 18 عاماً) للكشف عن السكر والضغط والزلال والدم في البول.

واضافت د.اميمة أن عيادة الكلى المجانية استقبلت نحو 200 حالة، وتم إجراء عمليات ‘فيستولا’ مجانية للمرضى، وتوزيع الأدوية المصاحبة مجانًا بالتعاون مع شركات الأدوية.

​وأشادت رئيسة اللجنة بالجهات التي ساهمت في إنجاح هذا العمل مشيرة إلى أن التفاعل الكبير من الجمهور يعكس نجاح الأسبوع في تحقيق أغراضه .

​واختتمت الفعاليات بتكريم الطواقم الطبية والمتطوعين والشركاء الذين ساهموا في جعل هذا الأسبوع منطلقاً لمبادرات صحية مستدامة.

سونا