الجزيرة تسدد استحقاقات المعاشيين وتكاليف المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة في 2025

أعلنت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عن سداد كل إستحقاقات المعاشيين والإيفاء بسداد تكاليف المشاريع الخدمية والتنموية المنفدة في العام 2025م .

وأشار الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة في تصريحات صحفية محدودة اليوم عن التنسيق الجاري مع الحكومة الإتحادية لسداد متأخرات العاملين بالولاية للعام 2024م داعياً لضرورة إعادة النظر في قسمة الموارد بين الولايات والمركز لإستيعاب إحتياجات المواطنيين الخدمية وزيادة مرتبات العاملين .

وكشف عن شراكات مع البنوك للإسهام في تمويل مشاريع الطرق والإنتاج الزراعي والصناعي .

وأكد الوزير تنفيذ برنامج إيصالي بنسبة 60% ليكتمل مطلع شهر مايو المقبل بعد توفير الإجهزة والمعينات مع الإلتزام الصارم بإيقاف التعامل النقدي المباشر إلا عبر التطبيقات البنكية .

