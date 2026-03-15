مدير صحة القضارف يؤكد التقدم في توطين العلاج وتوسيع الخدمات التشخيصية

أكد المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم ، تحقيق الولاية تقدماً ملحوظاً في توطين العلاج وتوسيع الخدمات التشخيصية، بما أسهم في تقليل الحاجة لتحويل المرضى للعلاج خارج الولاية، إلى جانب إستقرار الأوضاع الصحية وعدم تسجيل أي تفشٍ للأمراض الوبائية خلال الفترة الماضية.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج الفترة المفتوحة بإذاعة القضارف اليوم ، أن الوزارة نفذت حزمة من التدخلات لتقوية النظام الصحي شملت تأهيل المستشفيات الريفية والتعليمية والمراكز والوحدات الصحية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية، خاصة خدمات صحة الأم والطفل، مما ساهم في خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة.

وكشف عن تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المركز التشخيصي المتطور بالولاية بإدخال أجهزة حديثة، بينها الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والماموغرام وفحوصات الدم والأنسجة، مع ترتيبات لإدخال جهاز تفتيت الحصوات، مؤكداً أن تعزيز قدرات التشخيص يمثل ركيزة أساسية في برامج توطين العلاج.

وأشار إلى أن ولاية القضارف أصبحت النموزج في الخدمات الصحية كاشفا عن الشروع في إنشاء ستة مراكز صحية نموذجية، إلى جانب خطط لافتتاح مستشفى عبدالكريم عبودة للقلب قريباً بعد إكتمال تجهيزاته، فيما يجري العمل على إدخال تخصصات دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب و القلب.

كما أكد إلتزام الوزارة بالتوزيع العادل للخدمات الصحية، لافتاً إلى إستمرار تأهيل المستشفيات الريفية وتوزيع سيارات إسعاف على الطرق القومية، إضافة إلى تنفيذ مشروع أكبر محرقة حديثة للنفايات الطبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي السياق ذاته، أعلن موافقة حكومة الولاية على إنشاء أربعة مصانع للأدوية وتشجيع الاستثمار الصحي، إلى جانب الترتيب لإنشاء مستشفى الشرق لعلاج الأورام ومركز لزراعة الكلى، في إطار جهود دعم إستقرار الخدمات الصحية وتوطين العلاج داخل الولاية.

سونا