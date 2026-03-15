مجلس وزير العدل يُناقش الخطة الخمسية للوزارة (2026-2030م

عقد مجلس وزير العدل صباح اليوم إجتماعه الدورى رقم (1) لسنة 2026م برئاسة السيد وزير العدل د. عبدالله درف رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس.

ناقش الإجتماع مُسودة الخُطة الخمسية لوزارة العدل للفترة (2026-2030م) قدمتها المستشار العام د. هويدا عثمان عبد الرازق رئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي بالوزارة .

وقرر الإجتماع تشكيل لجنة مُصغرة برئاسة السيد وكيل وزارة العدل المكلف لمراجعة وصياغة الخُطة علي ضوء ما دار من نقاش في الإجتماع تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.

سونا