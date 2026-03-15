ولاية القضارف تستقبل المعدات الخاصة بالمحرقة الطبية الحديثة

وصلت اليوم إلى ولاية القضارف مكينات المحرقة الطبية الحديثة، المقدمة بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة ثلاثة مليون دولار، في إطار الجهود التي تهدف إلى تعزيز منظومة إدارة النفايات الطبية والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة بالمؤسسات الصحية.

وكان في إستقبال المعدات بموقع المحرقة المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف د. أحمد الأمين آدم، ومدير إدارة صحة البيئة بالوزارة الأستاذ محمد أبكر داوؤد، حيث تفقدا موقع التركيب والترتيبات الفنية الخاصة بتشغيل المحرقة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أن المحرقة الطبية الحديثة تمثل إضافة نوعية لجهود الولاية في مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية والخطرة وفق المعايير الصحية والبيئية .

مشيرا إلى أنها ستسهم في تغطية إحتياجات الولاية من خدمات حرق النفايات الطبية، إلى جانب دعم الولايات المجاورة، وتعزيز السلامة البيئية والصحية والحد من المخاطر المرتبطة بالمخلفات الطبية.

سونا