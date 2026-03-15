ضبط 238 كجم من “الآيس” وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر

في إنجاز أمني جديد يعكس يقظة العين الساهرة، تمكنت اليوم إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، من إحباط محاولات تهريب نوعية شملت كميات ضخمة من المخدرات (238 كيلو آيس) وأسلحة وكمية من (النحاس)، وذلك في عملية نوعية استهدفت محاور الولاية المختلفة.

وقف على الضبطية الفريق ركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، بحضور اللواء شرطة نابغ المدني أحمد المدني، مساعد المدير العام للالتزام والتسهيل “ممثل مدير عام قوات الجمارك”، ومساعدو المدير العام ومديرو الإدارات العامة، وعدد من السادة الضباط.

وأشاد والي البحر الأحمر بالمهنية العالية واليقظة التي تتمتع بها قوات مكافحة التهريب، مؤكداً أن الجمارك تمثل “الحماية والسند” للاقتصاد والأمن القومي، مثمناً الهمة العالية لمنسوبي الإدارة في دحر المتربصين بأمن الولاية.

من جانبه، أكد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، أن قوات الجمارك وعبر مكافحة التهريب ستظل بالمرصاد لكل من يسعى للعبث بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للوطن مشدداً على أن هذه الضبطية تجسد العمل الدؤوب والاحترافية التي تعمل بها الجمارك في كافة الثغور.

وأعلن العميد شرطة جاد الكريم أحمد الفضل، مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، أن قواته نجحت في تنفيذ عمليات استباقية دقيقة أسفرت عن ضبط 238 كيلو جراماً من مخدر “الآيس” في القطاع الجنوبي للولاية.وضبط 15 قطعة سلاح، و950 طلقة ذخيرة (كلاشينكوف)، وجهاز اتصال.

وأفصح عن ضبط 700 كيلو جرام من خام النحاس في القطاع الشمالي للولاية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثلاثة متهمين.

سونا