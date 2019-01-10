خبراء ينبهون : تلامذة أساس مهددون بالغياب من الامتحانات بسبب الرقم الوطني

طالبت منظمة عون المرأة السودانية من وزيري التربية والتعليم والعدل والسجل المدني بحل مشكلة الرقم الوطني للأطفال الجالسين لامتحان الشهادة الكبرى والصغرى الذين لا يمتلكونه حتى الآن، وكشفت أنه يوجد عدد كبير من التلاميذ على امتداد البلد ربما لن يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الأساس والثانوي هذا العام، لعدم امتلاكهم لأرقام وطنية، بسبب أنه أعطى حق استخراجها إلى الأب فقط.
وقالت قانونية لـ(المجهر) إنه يجب حل الأمر في حالة وجود الأم بصورة سريعة ونهائية، ويتم استخراج الرقم الوطني بواسطة الحاضن سواء كان أحد الوالدين أو أصولهم في القرابة من الجهتين، وأضافت أنه نسبة لغياب الأب أو تعسفه أو مكايدة طليقته، سوف لن يتمكن هؤلاء التلاميذ الجلوس للامتحان، على الرغم من أن الرقم الوطني هو حق للطفل مضمن في قانون الطفل والدستور السوداني والمواثيق الدولية، وإن حرمانه من التسجيل يعطل حياته المدنية.
وأكدت أن المشكلة ما تزال قائمة حتى الآن وطالبت بالسرعة في استخراج الأرقام الوطنية حتى لا يضاروا من هذا الوضع القانوني غير العام.
الخرطوم ـ نهلة مجذوب
صحيفة المجهر السياسي