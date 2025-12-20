شاهد بالفيديو.. بعد نهاية حفله الجماهيري بالقاهرة.. الفنان أحمد فتح الله يجري هرباً من الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين بعد انتشاره بشكل واسع على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره عقب نهاية حفل جماهيري أحياه المطرب الشاب أحمد فتح الله, بالعاصمة المصرية القاهرة, قبل يومين.

ووثق الفيديو للحظة خروج الفنان الملقب بالبندول, من المسرح عقب نهاية الحفل, حيث ظهر وهو يجري هرباً من إزدحام الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد حضر الحفل أعداد كبير ضجت بهم جنبات المسرح, الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فتح الله, يحظى بجماهيرية واسعة.

محمد عثمان _ النيلين