مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى

يجسد ياسر جلال شخصية مودى فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى، رجل أعمال الثرى الذى يعيش حياة السهر ويعيش على مزاجه ويتزوج أكثر من مرة، ويحاول التعرف على الفتاة الشعبية أيتن عامر والتقرب منها، لذلك هل ينجح ياسر جلال وتقع أيتن عامر فى حبه؟ هذا ما تكشفه أحداث المسلسل الذى يدور فى إطار اجتماعى كوميدى يحمل العديد من المفارقات.

يشهد موسم دراما رمضان 2026 عرض مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال حصريا على قناة ON، بالتزامن مع منصة Watch it.

أبطال كلهم بيحبوا مودي

‎مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026.

مسيرة رمضانية ممتدة منذ ظل الرئيس

بدأ ياسر جلال مشواره مع البطولة المطلقة فى رمضان 2017 من خلال مسلسل ظل الرئيس، قبل أن يقدم فى عام 2018 مسلسل رحيم، ثم لمس أكتاف عام 2019، ويحقق نجاحا جماهيريا واسعا فى 2020 بمسلسل الفتوة، وفى 2021 شارك بمسلسل ضل راجل، ثم قدم تجربة درامية واقعية مختلفة فى 2022 من خلال الاختيار 3، تلاه مسلسل علاقة مشروعة عام 2023.

‎وواصل ياسر جلال تنوعه الدرامى بتقديم دراما الفانتازيا فى جودر بجزأيه الأول والثانى خلال موسمى رمضان 2024 و2025، قبل أن يتجه فى رمضان 2026 إلى لون جديد ومختلف، من خلال عمل اجتماعى خفيف يميل إلى الكوميديا.

