هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل “مناعة”: تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية

برزت الفنانة هدى الإتربي بشكل ملحوظ في الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة، من خلال اختيارات فنية متنوعة راهنت على التطور التدريجي في طبيعة الأدوار، مبتعدة عن النمطية والتكرار. وجسدت الإتربي شخصيات جمعت بين الجرأة والبساطة، ولفتت انتباه الجمهور وصناع الدراما على حد سواء، مع حرصها المستمر على اختيار أدوار ذات بعد إنساني وتفاصيل واقعية.

ومع انضمامها لسباق رمضان بمسلسل “مناعة”، تخوض الإتربي تجربة جديدة في الدراما الاجتماعية الشعبية، حيث تدور أحداث العمل في حقبة زمنية سابقة، ويرتكز على الصراع الإنساني وتشابك العلاقات المجتمعية. يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم هند صبري، أحمد خالد صالح، وخالد سليم، مما أضفى عليه ثقلاً فنياً وزاد من التوقعات حوله قبل عرضه.

وفي حوارها مع “العربية.نت” و”الحدث.نت”، كشفت هدى الإتربي عن تفاصيل المسلسل.

أفادت الفنانة هدى الإتربي أن مشاركتها في مسلسل “مناعة” شكلت تجربة فريدة، مؤكدة انجذابها للعمل فور قراءة السيناريو، لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية واضحة، وانتمائه للأعمال التي تعتمد على التفاصيل الدقيقة في بناء الشخصيات. وأوضحت الإتربي أن أجواء التصوير اتسمت بالتركيز والحماس بين كافة أفراد فريق العمل، مشيرة إلى أن الكواليس تنبض بالطاقة الإيجابية، وهو ما ينعكس مباشرة على الأداء أمام الكاميرا.

وأضافت أن العمل مع نخبة من النجوم ذوي الخبرة منحها شعوراً بالثقة والدعم، لا سيما في المشاهد التي تتطلب انفعالاً قوياً أو تفاعلاً درامياً مكثفاً.

وأشارت إلى أنها تؤدي خلال أحداث المسلسل شخصية تنتمي للبيئة الشعبية، تتسم بالقوة والبساطة في آن واحد، مؤكدة أن الشخصية تشهد تحولات متعددة مع تصاعد الأحداث، مما استلزم منها تحضيراً خاصاً وفهماً عميقاً للخلفية النفسية والاجتماعية للدور.

لفتت هدى الإتربي إلى أن مسلسل “مناعة” يقدم صورة واقعية لفترة زمنية ذات خصوصية، موضحة أن العمل لا يقتصر على الحبكة الدرامية، بل يثير تساؤلات حول العلاقات الإنسانية والصراعات الطبقية وتأثير الظروف الاجتماعية على مصائر الأفراد.

وأكدت أن المشاركة في عمل يُعرض خلال شهر رمضان تمثل مسؤولية كبيرة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة، إلا أنها ترى أن “مناعة” يمتلك مقومات جذب حقيقية قادرة على الوصول إلى الجمهور.

وشددت الإتربي على رهانها على تفاعل الجمهور مع العمل، معربة عن أملها في أن يلمس المشاهدون الجهد المبذول في تقديم شخصيات صادقة وقريبة من الواقع، ومؤكدة أن “مناعة” ليس مجرد عمل درامي، بل تجربة إنسانية غنية بالتفاصيل المؤثرة.

