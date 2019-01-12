وداعا للشيخوخة … بحث طبي يطيل العمر

تمكنت مجموعة من العلماء السويسريين من تطوير حياة الديدان الخيطية عن طريق إزالة جيناتها من الـ”DNA” والذي يمنع تنظيف الخلايا من ناقلات الطاقة التالفة.
البحث الطبي نشر على موقع “Molecular Cell”، وقال فيه العلماء ، إنه عند بدء الشيخوخة فإن الخلايا تبدأ بفرز بروتين “PUF2″، مما يؤثر في عمل جزئيات من “RNA” أو مايعرف بـ” الحمض النووي الريبوزي”.
وهي المسؤولة عن تنظيف الخلايا من الميتوكوندريا المدمرة.
وأضاف العلماء أن تدمير هذه المواد يمكن أن يحمي الشخص من شيخوخة الجسم.
حاول العلماء إزالة أو منع عمل PUM2″ في الحمض النووي للفئران والديدان الخيطية، هذه التقنية ساهمت في تجديد الميتوكوندريا في خلايا أمعاء القوارض وفي جميع أنحاء الجسم من الديدان، مما زاد من عمرهم.
ويحاول العلماء أن يكتشفوا بالضبط ما هي التغييرات في مستويات نشاط الجينات التي تتحكم في العمليات الحيوية للميتوكوندريا، التي ارتبطت بالانتهاكات في معالجة “محطات الطاقة” الرئيسية لجسم الإنسان.
سبوتنيك