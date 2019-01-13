قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الصدقة التى يخرجها الإنسان عبادة متعددة النفل لقوله تعالى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل تقلل الصدقة من ذنوب المتوفى وهل نجازى عليها؟ »، أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار و تقى مصارع السوء فلها شأناً كبير من الوقاية من النار ومن غفران الذنوب ومن ستر الحال وتيسير الأمور كثرتها تخفف عن الإنسان ذنوبه.
وتابع: أن من مات فإن كان قد ترك صدقة فهذا فى نص الحديث إذا مات إبن أدم إنقطع عمله إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية فيجوز ان نهب ثواب ما ندفع من صدقات لميت سبقنا.
صدى البلد