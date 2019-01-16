أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019م

صحيفة الصدى :
الغربال : سافرت من أجل التفاوض لا التوقيع وعقدي مع المريخ مستمر حتى أكتوبر
شمس الدين الطيب يعلن إستقالته من مجلس المريخ بسبب الإهمال في ملف الغربال
د. مزمل أبو القاسم : عائد النفرة تجاوز رسوم (كاس) وتفرغنا لجمع حافز التجديد لمحمد عبدالرحمن
وكيل الغربال يكشف تفاصيل العروض الجزائرية ويصفها بالضعيفة
محمد عبدالرحمن يوضح الحقائق : لم أهرب ….سافرت لدراسة العروض فقط وأعلم أن عقدي مع المريخ مستمر.
صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :
تقطع ١٥ ساعة لتصل لمعقل منافسه الرواندى، بعثة الهلال تشد الرحال فجرا لكيجالي
الازرق “ودع الانصار بمناورة ساخنه ، احتاط باحزية المطر .والرطوبه تهدده بهيوي
الزعفورى يختار ١٩ فارسا لانجاز المهمه ..مدرب موكورا : (اشعر بخيبة امل) ومهمتنا صعبه بالسبت
الغربال “يعود ويتدرب مع الأحمر ..الجوهره تكشف عرض المولوديه ..وسومانا يستنجد بالمريخ للعوده
بعثة الهلال تصل كيجالى ظهرا وتغادر (لهيوي) مساء
استقالة شمس الدين من مجلس المريخ
عودة قويه لصهيب الثعلب
ايمن يمانى يشرف على المجموعه المبعده
الكاف” يتفقد استاد الخرطوم
مفاجأه: مجلس المريخ احيط علما ب(فيزا) الغربال
الانصار يودعون الابطال الهلال يتدرب بمعنويات الانتصار العريض تأهبا للمعركه الفاصله ، الثعلب يعود بقوة، تألق جماعى، وبرنامج خاص لابوعاقله ، التونسي يرسم استراتيجية امنه لبلوغ المجموعات ويحفز اللاعبين
بشه يتدرب بمعنويات عاليه ويتحفز لهدف تاريخى فى مباراة الاياب ,الهلال يتحسب لركلات الجزاء.
صحيفة الزعيم :
الغربال يكشف الأسرار في حوار من نار
ميدو : لم أوقع عقدا في الجزائر. ….لن ألعب في السودان لغير المريخ
(قروب العزة والكرامة ) يسدد رسوم الشكوى (لمحكمة كاس) ….والجيش النيجري يمنع سومانا من العودة
لجنة التحقيق تستدعي اللاعب اليوم : جلسة (الطائف) تنهي أزمة اللاعب محمد عبد الرحمن.
صحيفة قوون :
بعثة الهلال تشد الرحال إلى أرض الألف تل !
الزعفوري يختار” 19″ لاعباً .. يفاجئ الرواندي بدراج .. ويبعد الثعلب وعمار
مدرب موكورا يرفض الاستسلام ويقول : أخطاء الدفاع سبب إذلالنا في أم درمان
الغربال يستسلم للضغوط المريخية وينغى تعاقده مع المولودية
العربي يدعم خزينةالمريخ بــ”100″ ألف دولار .. والكاف يتحفظ على إستاد الخرطوم ويخاطب الاتحاد.
الخرطوم (كوش نيوز)