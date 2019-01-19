أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 19 يناير 2019م
صحيفة قوون:
* الهلال يستهدف مجموعات الكونفدرالية من الأراضي الرواندية
الأزرق يتدرب بملعب المباراة تحت الغمام.. اللاعبون يتألقون يؤدون قسم الانتصار
* الجنرال يؤكد احترام الرواندي وجاهزية الهلال.. ومدرب موكورا يفكر في الثأر
* المريخ يضرب الخرطوم بثلاثية ويبتعد في الصدارة
* ثلاث مباريات ساخنة في الدوري الممتاز.. واليوم انعقاد أخطر جمعية عمومية لاتحاد الخرطوم وهمد ينسحب من السباق الانتخابي
* 7 مباريات في إياب ملحق الكونفدرالية
صحيفة الصدى:
* المريخ يمتع ويدهش ويسقط الخرطوم بثلاثية العجب والتش
* الأحمر يطلب تأجيل مباراته أمام أهلي مروي ويستقبل الرباعي العائد من الإمارات اليوم
* جار النبي: لا يوجد ما يمنع مشاركة العقرب وتيري وأحمد آدم حال اكتمال الجاهزية البدنية
* منافس المريخ يتخلى عن لاعبه زيدان رسمياً
* مدرب الخرطوم: الأخطاء كلفتنا الخسارة أمام المريخ
* الهلال يحل ضيفاً على موكورا في إياب ملحق الكونفدرالية
* الأمل يطوي ملف أهلي مروي ويتفرغ لمواجهة المريخ
* هلال التبلدي ينهي تعاقده مع المدرب الإسكتلندي فرانك
الخرطوم (كوش نيوز)