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عناوين الصحف

2019/01/19

2019/01/19


أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 19 يناير 2019م



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أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 19 يناير 2019م

 

صحيفة قوون:

* الهلال يستهدف مجموعات الكونفدرالية من الأراضي الرواندية

الأزرق يتدرب بملعب المباراة تحت الغمام.. اللاعبون يتألقون يؤدون قسم الانتصار

* الجنرال يؤكد احترام الرواندي وجاهزية الهلال.. ومدرب موكورا يفكر في الثأر

* المريخ يضرب الخرطوم بثلاثية ويبتعد في الصدارة

* ثلاث مباريات ساخنة في الدوري الممتاز.. واليوم انعقاد أخطر جمعية عمومية لاتحاد الخرطوم وهمد ينسحب من السباق الانتخابي

* 7 مباريات في إياب ملحق الكونفدرالية

 

صحيفة الصدى:

* المريخ يمتع ويدهش ويسقط الخرطوم بثلاثية العجب والتش

* الأحمر يطلب تأجيل مباراته أمام أهلي مروي ويستقبل الرباعي العائد من الإمارات اليوم

* جار النبي: لا يوجد ما يمنع مشاركة العقرب وتيري وأحمد آدم حال اكتمال الجاهزية البدنية

* منافس المريخ يتخلى عن لاعبه زيدان رسمياً

* مدرب الخرطوم: الأخطاء كلفتنا الخسارة أمام المريخ

* الهلال يحل ضيفاً على موكورا في إياب ملحق الكونفدرالية

* الأمل يطوي ملف أهلي مروي ويتفرغ لمواجهة المريخ

* هلال التبلدي ينهي تعاقده مع المدرب الإسكتلندي فرانك

 

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

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