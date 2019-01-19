أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة الإنتباهة
* الشرطة: لم نستخدم الرصاص ووفاة متظاهرين أثنين
* بلاغات في مواجهة (28) صحافياً وناشطاً
* عبدالحي يكشف تفاصيل مناصحة (العلماء) للرئيس
صحيفة السوداني
* الشرطة تتبرأ من أستخدام الرصاص لفض الاحتجاجات
* رئيس الوزراء: مدبروا الأحداث الحالية يسعون للإساءة للسودان
شيخ عبدالحي يوسف يدعو لمحاسبة المسؤولين المقصرين
صحيفة التيار
* الشرطة تنفي إستخدام الرصاص في فض التظاهرات
* جريمة قتل بشعة (لشاب سوداني) تهز الشارقة
* خفر السواحل الأمريكي يزور مؤاني سودانية
* نتنياهو في تشاد غداً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
صحيفة أخبار اليوم
* الناطق الرسمي: الشرطة لم تستخدم الرصاص في المظاهرات
* الشرطة تعلن وفاة أحد مصابي أحداث الخميس وتنفي وفاة طفل عمره 14 عاماً
صحيفة آخر لحظة
* الشرطة: لم نطلق رصاصة في التظاهرات
* استقالة قياديين بالاتحادي الأصل من البرلمان
* عبدالحي يوسف يسلم الرئيس (7) مقترحات حول الأوضاع
* الأمن : أوامر قبض لـ(28) صحفياً وناشطاً بالخارج
صحيفة المجهر
* “علي حسنين” يتوعد بجز رؤوس كل المناصرين للنظام
* نيابة أمن الدولة تعمم نشرة حمراء لاسترداد (28) من الناشطين بالخارج
صحيفة الرآي العام
* د. فيصل: أحزاب اليسار تتهرب من الانتخابات وتسعى لتقويض الأمن
* موسكو: مناقشة الاحتجاجات في السودان بمجلس الأمن “تدخل سافر في شأن داخلي”
صحيفة الدار
* الشرطة: مقتل صبي في مظاهرات الخميس مفبرك ولم تطلق الرصاص على المحتجين
* مذكرة هامة من هيئة علماء السودان للمشير البشير
* المتهمة بقتل أبنتها تبكي بحرقة داخل المحكمة
* بعد ثماني سنوات غياب.. السودانية العالقة بسوريا تعود للسودن
* بلاغ في مواجهة (28) صحفي وناشط إلكتروني
* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحانا التربية الإسلامية والفنون للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)