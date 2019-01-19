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عناوين الصحف

2019/01/19

2019/01/19


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة الإنتباهة

* الشرطة: لم نستخدم الرصاص ووفاة متظاهرين أثنين

* بلاغات في مواجهة (28) صحافياً وناشطاً

* عبدالحي يكشف تفاصيل مناصحة (العلماء) للرئيس

صحيفة السوداني

* الشرطة تتبرأ من أستخدام الرصاص لفض الاحتجاجات

* رئيس الوزراء: مدبروا الأحداث الحالية يسعون للإساءة للسودان

شيخ عبدالحي يوسف يدعو لمحاسبة المسؤولين المقصرين

صحيفة التيار

* الشرطة تنفي إستخدام الرصاص في فض التظاهرات

* جريمة قتل بشعة (لشاب سوداني) تهز الشارقة

* خفر السواحل الأمريكي يزور مؤاني سودانية

* نتنياهو في تشاد غداً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

صحيفة أخبار اليوم

* الناطق الرسمي: الشرطة لم تستخدم الرصاص في المظاهرات

* الشرطة تعلن وفاة أحد مصابي أحداث الخميس وتنفي وفاة طفل عمره 14 عاماً

صحيفة آخر لحظة

* الشرطة: لم نطلق رصاصة في التظاهرات

* استقالة قياديين بالاتحادي الأصل من البرلمان

* عبدالحي يوسف يسلم الرئيس (7) مقترحات حول الأوضاع

* الأمن : أوامر قبض لـ(28) صحفياً وناشطاً بالخارج

صحيفة المجهر

* “علي حسنين” يتوعد بجز رؤوس كل المناصرين للنظام

* نيابة أمن الدولة تعمم نشرة حمراء لاسترداد (28) من الناشطين بالخارج

صحيفة الرآي العام

* د. فيصل: أحزاب اليسار تتهرب من الانتخابات وتسعى لتقويض الأمن

* موسكو: مناقشة الاحتجاجات في السودان بمجلس الأمن “تدخل سافر في شأن داخلي”

صحيفة الدار

* الشرطة: مقتل صبي في مظاهرات الخميس مفبرك ولم تطلق الرصاص على المحتجين

* مذكرة هامة من هيئة علماء السودان للمشير البشير

* المتهمة بقتل أبنتها تبكي بحرقة داخل المحكمة

* بعد ثماني سنوات غياب.. السودانية العالقة بسوريا تعود للسودن

* بلاغ في مواجهة (28) صحفي وناشط إلكتروني

* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان العلم في حياتنا للأساس وامتحانا التربية الإسلامية والفنون للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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