خبير مصري يكشف سبب زيارة رئيس جنوب السودان إلى القـاهرة

ختتم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة ظهر امس، حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، في وقت كشف فيه الخبير المصري بالشؤون الأفريقية الدكتور رمضان قرني، ان سبب زيارة سلفاكير الى مصر، قائلًا إن الزيارة تأتي في توقيت هام، وإن التنسيق بين مصر وجنوب السودان هام للغاية، متابعاً: القمة كانت بعنوان الشراكة الاستراتيجية، وأوضح قرني، أن جنوب السودان دولة هامة جداً بالنسبة لمصر، وأنه توجد تحديات مشتركة بين مصر وجنوب السودان. وأضاف أن جنوب السودان مقبلة على مرحلة هامة، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تتمحور في دعم السلام، ولها (بعد أمني)، وأن دعم السلام امتداد للأمن القومي المصري؛ لأن جنوب السودان يعيش أزمة أمنية، وأشار الخبير، إلى أن الدور المصري تجاه جنوب السودان أصبح مضاعفاً خاصة بعد تولي مصر (رئاسة الاتحاد الأفريقي)، مؤكدًا أنه يوجد ارتباط بين البلدين.
بالمقابل استقبل النائب الاول لرئيس الجنوب، تعبان دينق، استقبل الرئيس سلفاكير في مطار جوبا مساء امس عقب عودته من القاهرة، وقال وزير مكتب الرئيس مييك ايي دينق في تصريحات صحفية، ان الرئيس سلفاكير ميارديت اكد ان مصر وجنوب السودان امدهما الله بمزايا خاصة منذ تاريخ الآباء والاجداد منها النيل الذي يربط شعبي البلدين وخاصة من ناحية الثقافة التي ظلت تدعم هذه الوشائج منذ التاريخ القديم، وهذا كاف ان يجعل مصر وجنوب السودان يسيران في خطى متناغمة في النهوض بالعلاقات التعاونية بين البلدين في شتى المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والنماء لصالح شعبي البلدين.
وقال مييك ان الرئيس سلفاكير قدم دعوة الى نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة جنوب السودان في القريب العاجل، كما شكر كير حكومة مصر وشعبها للموقف الإنساني الكبير الذي قدمه لشعب وحكومة جنوب السودان أثناء فقد البلاد القائد جيمس أجونقو ماووت رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الذي توفي بمصر حيث تولت مصر ما يستوجب تقديمه في واجب ترحيل جثمان القائد الراحل الى جوبا ومثل ذلك دعماً إنسانياً فريداً من الحكومة والجيش المصري لحكومة وشعب جنوب السودان. واشار مييك الى امتنان رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال ، كما اشار مييك الى تأكيد الرئيس المصري حرص مصر حكوماً وشعباً لتكثيف الجهود ومواصلة دعم الجنوب في مجالات السياسة والاقتصاد لتعزيز العلاقات الاستراتيجية في افاق متطورة ومتجددة حاضراً ومستقبلاً.
الانتباهه.