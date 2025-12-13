فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن

أجرى فريق عسكري سعودي-إماراتي زيارة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في خطوة تعكس تنسيقاً عسكرياً وسياسياً بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لدعم استقرار جنوب اليمن واحتواء التوتر المتصاعد في محافظة حضرموت.

وبحسب مصادر مطلعة، تهدف الزيارة إلى بحث الترتيبات العسكرية والأمنية اللازمة لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة، ووضع آليات منسقة لإعادة انتشار القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي خارج المحافظتين، وتسليم المهام الأمنية لقوات “درع الوطن”، تحت إشراف قيادة التحالف.

ويأتي هذا التحرك في وقت تؤكد فيه قيادة التحالف رفضها أي إجراءات أحادية من شأنها فرض واقع جديد بالقوة أو الدفع بالمحافظات الشرقية إلى صراعات داخلية، معتبرة أن استقرار حضرموت يمثل ركناً أساسياً لأمن جنوب اليمن ككل، وللجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في البلاد.

كما تعكس الزيارة، وفق المصادر نفسها، توجهاً سعودياً-إماراتياً لمعالجة التوتر القائم عبر القنوات السياسية والعسكرية المنسقة، مع التشديد على أولوية الحوار وتجنب أي تصعيد ميداني قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا أو تعقيد المشهد اليمني.

وفي هذا السياق، جدد التحالف تأكيده أن القضية الجنوبية تظل قضية سياسية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية شاملة، وأن معالجتها يجب أن تتم من خلال حوار يمني-يمني جامع، تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحفظ وحدة الصف ويمنع تفكك الجبهة الداخلية.

ويأتي التحرك السعودي-الإماراتي في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة يواجهها اليمنيون، وسط تحذيرات من أن فتح جبهات صراع جديدة سيزيد من معاناة السكان ويقوض فرص الاستقرار، ما يستدعي – بحسب التحالف – تحمّل جميع القوى اليمنية لمسؤولياتها والالتزام بمسار التهدئة والعمل السياسي.

الرئاسة اليمنية: السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة

وقال مصدر رئاسي يمني بعد وصول الفريق السعودي الإماراتي إلى عدن “ندعم جهود السعودية والإمارات من أجل الحفاظ على وحدة الصف”.

وأضاف “زيارة الوفد السعودي الإماراتي لعدن تهدف لتعزيز وحدة مجلس القيادة، والجهود الجارية تركز على احترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية”.

وأكمل “مشاورات عدن ستتناول مغادرة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، وأي تصعيد إضافي من شأنه تبديد المكاسب المحققة، والجهود الجارية بالمحافظات الشرقية تركز على إعادة الوضع لمساره الطبيعي”.

جريدة الرياض