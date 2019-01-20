أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019م
صحيفة الصدى :
المريخ يتفادى عقوبات الفيفا ويكمل المخالصة مع جابسون بنجاح
العميد عبدالرحيم : اغلقنا ملف سلمون وسنفتح ملفات غارزيتو وانطونيو وكونلي
رئيس المريخ السابق يفوز برئاسة إتحاد الخرطوم. …وابراهومه يعود لهلال التبلدي
التعادل يسيطر على لقاء الشرطة وهلال كادوقلي
صحيفة الزعيم :
عجب : سأستعيد لقب الهداف
رباعي المريخ يعود من الإمارات. …بيبو جاهز للمشاركة بالجزائر والعقرب يبدأ برنامج التحضير للاياب
ابراهومة يعود للتبلدي. ….ونسي رئيسا لاتحاد الخرطوم. …الكيماوي يكتسح في منصب نائب الرئيس
العرفاوي يغادر الى تونس ويلحق بالفريق في الجزائر.
صحيفة قوون:
هلال التحديات يحلق في سماء المجموعات
الكاردينال يتعهد بمعالجة الخلل في الجهاز الفني ويهنئ الجماهير بالتأهل
الزعفوري : حققنا المهم .. فرانسيس يؤكد : خرجنا أمام فريق كبير وسالم يعتذر
ونسي رئيساً لاتحاد الخرطوم والكيماوي نائباً أولاً
النمور تصطاد الذئاب .. الشرطة تفشل في القبض على الأسود .. والسوكرتا يجتاز السناري
الخرطوم (كوش نيوز)