إسحق فضل الله: (تسقط بس) فهو صرخة ما يصنعها ليس هو عدم الفهم.. بل على العكس

ستاذ إسحاق..
ما الذي يحدث .. وفي اقل كلمات..؟؟
التوقيع (ك)
الكريمة (ك) .. نوجز.
والمشهد الآن هو ..
صناعة موت.. والجهات كلها / وبالطبع السوداني الدقيق/ كلهم يسألوا في غضب هائل..
وجهات الأمن تعلن ان جنودها لم يستخدموا الذخيرة الحية..
وعنف…
والعنف يصنع المحاكمات…( عدد من الجنود يحاكمون الآن)..
وعدد من الجنود يحاكمون.. جملة تعني .. ان جندياً هنا او هناك.. يجعله شيء. يطلق الرصاص..
والدولة.. تذهب لغسل ما يحدث..
والمحاكمات ما يكسر ظهرها هو ان الدولة تصاب بسوء السمعة .. حيث تجعل محاكمات الفساد تمتد قروناً.
والمحاكمات التي تقوم الآن تميز بين (النيات) مهما كانت وبين الخطأ.. وان سلامة القصد ليست عذراً لارتكاب الخطأ..
ولا شيء اكذب من الحكايات في ايام الهياج.. لكن الحكايات تقول../ ولعلها صادقة/ ان قتيل بري يرحمه الله .. انما كان يحمي بعض من لجأوا الى بيته..
والحكايات والمشاهد تعني ان اسلوباً جديداً ينطلق..
(٢)
والاسلوب الجديد ينطلق عند الدولة وعند الآخرين..
والجمهور يجد صعوبة في الحصول على الخبز وعلى…. وعلى….
ويطلق المظاهرات…
وجهات في اسلوبها الجديد .. تركب ظهر الاحتجاجات هذه لبلوغ اهدافها هي.. وفي يدها شعلة مهتاجة..
ونقابات .. الآن بعض اعضائها.. في بحثهم عن مطالب مشروعة يتجهون الى الاضرابات..
بينما اعضاء في النقابات هذه ذاتها.. يرفضون.. لأنهم لا يريدون ان يركب ظهرهم احد لاهدافه.. مثلما وقع في احتجاجات الخبز..
والطلاب مثلها.. وقبل شهور قليلة طلاب جامعة معروفة .. يقومون بتخريب عنيف.. والدولة تعجز عن اثبات ما هو واضح.. وانه عمل يتبع التمرد.
والمواطنون في الأيام القادمة يحدثهم بعض هؤلاء الطلاب من شاشات التلفزيون عن انهم كانوا خلايا مدربة ومسلحة لاغتيال غريب.. (الاغتيال لم يكن اغتيالاً للشرطة او الامن.. بل مهمتهم كانت هي.. اغتيال بعض قادة المظاهرات).
والأسلوب الجديد يستمر في كل مكان…
فالدولة تطلق مشروعاً لاصطياد المدونين الذين يشعلون النيران من خارج السودان
والدولة الاسبوع الماضي كانت تخمش من يشعلون الحرائق داخل السودان من خلال مواقع الشبكة.
والدولة تطلق للاعلام حرية لها اجنحة..
وامس.. السادة ضياء الدين (صحيفة السوداني) وعووضة (الانتباهة) كلاهما وفي جمل اعتراضية.. يحدث عما بعد الانقاذ..
(٣)
الدولة اذن ترد ..
والجمهور اذن يشعر بحقيقة ما يدبر..
والاحزاب التي تلتقي في جامعة افريقيا .. تقول ما يعني انها تشعر بما يدبر..
وتقول ان اختفاء الخبز شيء.. وان اختفاء السودان شيء آخر..
والشيوعي الذي يدمن التكتم.. يطلق ما تحت ضلوعه من نافذة قادته.. (عرمان وعقار وعبد الواحد وآخرون) .
وكل واحد من هؤلاء. الاسبوع الماضي يعلن دعوته (لدولة علمانية ديمقراطية)
(ديمقراطية) تعني عندهم.. حريتك انت في الاختيار.. اختيار اي شيء الا الاسلام..
والعالم يكشف ما عنده…. فالعالم ينسى ان يطلب التحقيق في مقتل مليون انسان في البوسنة ومليون ونصف مليون في النيجر.. ومليون في رواندا ونصف مليون في سوريا… و… و…
ولكن العالم يصرخ بشدة يطلب التحقيق في من سقطوا في مظاهرات السودان الآن..
يبقى ان هيكل يكتب قبل ربع قرن.. ويتساءل عن..
ماذا بعد مبارك.. بعد زين العابدين.. بعد الاسد.. بعد صدام..
والرجل في محاضرة يقدمها عام ١٩٩٤ يتنبأ بالربيع العربي. والرجل الذي يعرف ما يدبر في الغرب.. يقول ان خراباً كاملاً يدبر للمنطقة العربية..
اما ( تسقط بس) فهو صرخة ما يصنعها.. ليس هو عدم الفهم.. بل على العكس… ما يصنعها هو فهم دقيق لما يحدث بعد سقوط السلطة الحالية..
الخراب الكامل..
التدبير الآن يعرف الاجواء وما تقود اليه..
ويعرف ان المرحلة الآن ليس في قاموسها شيء يسمى استدراك الخطأ.
الخطأ الآن معرفته شيء مثل أن تعلم وانت في فضاء الهاوية انك تقفز الى الهاوية..
والأجواء الجديدة بعض ما فيها هو .. جدال عفوي في لقاء عفوي واحدهم.. يقول انه..
ان ذهب اهل الخراب ليجعلوا بعض الطلاب يشتركون فيه، فإنها فرصة ممتازة لنا للفرز.
والآخرون حوله.. في الحوش.. يعترضون..
والرجل يصرخ ليقول..
نحن في حالة حرب.. فكيف نطعم العدو وتدافعون انتم عنه بحجة الاكاديميات والتقاليد؟
الاقتراح رفض..
لكن رائحته ظلت معلقة في الاجواء..
استاذة (ك) … هذا بايجاز .. بعض الايجاز..
إسحق فضل الله
الانتباهة