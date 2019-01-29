أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م
صحيفة آخر لحظة
* نهار: قيادات بالوطني هنأتني على الانسحاب من الحكومة
* الخارجية: مادة الزي الفاضح شوهت صورة السودان
* توقيف فتاة إتهمت شاباً بتحريض الأمن على ضرب المتظاهرين
صحيفة مصادر
* تفاصيل جديدة بشأن حوار (الوطني) مع الشباب
* هيئة الدفاع عن برطم تطلب شطب الشكوى
* البشير يعلن وقف دائم لإطلاق النار بجنوب كردفان ويتمنى زيارة كاودا
صحيفة المجهر
* “البشير” يعلن من كادوقلي تمديد وقف إطلاق النار
* العثور على رجل أعمال مقتولاً داخل شقته والقبض على عدد من المشتبه بهم
صحيفة السوداني
* البشير يمدد إ]قاف إطلاق النار حتى يتحقق السلام بالبلاد
* وزير النقل يصل بورتسودان لإحتواء احتجاجات عمال الموانئ
* “الإصلاح الآن” تتراجع عن الانسحاب من البرلمان
العثور على رجل اعمال مقتولاً داخل شقته
صحيفة الإنتباهة
* شلل يضرب الميناء الجنوبي (4) ساعات
* مقتل تاجر سوداني في مريدي
قتل مدنيين حرقاً وبالماء المغلي قرب جوبا
صحيفة التيار
* إحباط محاولة هروب أخطر سجين بكوبر
* تمديد وقف إطلاق النار بجبال النوبة حتى تحقيق السلام
* ورشة تبحث إلغاء المادة (152) الزي الفاضح
* (التيار) تنقل تفاصيل جديدة حول أزمة ميناء الحاويات
صحيفة الرأي العام
* البشير يعلن وقفا دائماً لاطلاق النار بالبلاد
* النيابة تنتقل لأسر قتلى المظاهرات وتستمع للشهود
* وفد إتحادي يصل بورتسودان لبحث مشكلة الميناء الجنوبي
صحيفة الدار
* بالصورة والقلم: مقتل رجل أعمال معروف داخل عمارته بشرق النيل
* شرطة شرق النيل تلقي القبض على مشتبه بهم وماذا قال جيران الفقيد عنه
* خطة مبشرة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
* محكمة الفساد تنظر بلاغ شركة مياه تتبع لفضل محمد خير
* براءة سيدة من تهمة الاتجار بالبشر بعد إدانتها بالسجن عشرة أعوام
* اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحانا التربية التقنية للاساس وامتحان اللغة العربية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)