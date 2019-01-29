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عناوين الصحف

2019/01/29

2019/01/29


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م



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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م

 

صحيفة آخر لحظة

* نهار: قيادات بالوطني هنأتني على الانسحاب من الحكومة

* الخارجية: مادة الزي الفاضح شوهت صورة السودان

* توقيف فتاة إتهمت شاباً بتحريض الأمن على ضرب المتظاهرين

 

صحيفة مصادر

* تفاصيل جديدة بشأن حوار (الوطني) مع الشباب

* هيئة الدفاع عن برطم تطلب شطب الشكوى

* البشير يعلن وقف دائم لإطلاق النار بجنوب كردفان ويتمنى زيارة كاودا

 

صحيفة المجهر

* “البشير” يعلن من كادوقلي تمديد وقف إطلاق النار

* العثور على رجل أعمال مقتولاً داخل شقته والقبض على عدد من المشتبه بهم

 

صحيفة السوداني

* البشير يمدد إ]قاف إطلاق النار حتى يتحقق السلام بالبلاد

* وزير النقل يصل بورتسودان لإحتواء احتجاجات عمال الموانئ

* “الإصلاح الآن” تتراجع عن الانسحاب من البرلمان

العثور على رجل اعمال مقتولاً داخل شقته

 

صحيفة الإنتباهة

* شلل يضرب الميناء الجنوبي (4) ساعات

* مقتل تاجر سوداني في مريدي

قتل مدنيين حرقاً وبالماء المغلي قرب جوبا

 

صحيفة التيار

* إحباط محاولة هروب أخطر سجين بكوبر

* تمديد وقف إطلاق النار بجبال النوبة حتى تحقيق السلام

* ورشة تبحث إلغاء المادة (152) الزي الفاضح

* (التيار) تنقل تفاصيل جديدة حول أزمة ميناء الحاويات

 

صحيفة الرأي العام

* البشير يعلن وقفا دائماً لاطلاق النار بالبلاد

* النيابة تنتقل لأسر قتلى المظاهرات وتستمع للشهود

* وفد إتحادي يصل بورتسودان لبحث مشكلة الميناء الجنوبي

 

صحيفة الدار

* بالصورة والقلم: مقتل رجل أعمال معروف داخل عمارته بشرق النيل

* شرطة شرق النيل تلقي القبض على مشتبه بهم وماذا قال جيران الفقيد عنه

* خطة مبشرة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

* محكمة الفساد تنظر بلاغ شركة مياه تتبع لفضل محمد خير

* براءة سيدة من تهمة الاتجار بالبشر بعد إدانتها بالسجن عشرة أعوام

* اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحانا التربية التقنية للاساس وامتحان اللغة العربية للثانوي

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

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