أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م
صحيفة قوون
* الفرقة الهلالية تغتال النمور برأسية كنغولية
* الزعفوري يبدي سعادته بالنتيجة والأداء ويكشف عن سر إشراكه لمؤمن عصام
* الكاردينال يحفز اللاعبين بعشرة آلاف لكل لاعب ويصل خلال ساعات لقيادة الترتيبات لأخطر المواجهات
* المريخ يؤدي بروفته الرئيسية تأهباً للمولودية
* محافظ بنك السودان يلتقي شداد ويؤكد تسهيل استلام أموال الفيفا .. والقراقير يسقطون الكوماندوز
صحيفة الصدى
* التش: العلاقة القوية بين لاعبي المريخ أسهمت في تجاوز المعاناة المادية
* العرفاوي: المريخ يعرف الكرة الجزائرية جيداً والغيابات لن تؤثر على الأداء
* مولودية يطرح 25 ألف تذكرة لمباراة المريخ ويواصل تحضيراته من سيدي موسى
الخرطوم (كوش نيوز)