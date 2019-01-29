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عناوين الصحف

2019/01/29

2019/01/29


أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م



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أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م

 

صحيفة قوون

* الفرقة الهلالية تغتال النمور برأسية كنغولية

* الزعفوري يبدي سعادته بالنتيجة والأداء ويكشف عن سر إشراكه لمؤمن عصام

* الكاردينال يحفز اللاعبين بعشرة آلاف لكل لاعب ويصل خلال ساعات لقيادة الترتيبات لأخطر المواجهات

* المريخ يؤدي بروفته الرئيسية تأهباً للمولودية

* محافظ بنك السودان يلتقي شداد ويؤكد تسهيل استلام أموال الفيفا .. والقراقير يسقطون الكوماندوز

 

صحيفة الصدى

* التش: العلاقة القوية بين لاعبي المريخ أسهمت في تجاوز المعاناة المادية

* العرفاوي: المريخ يعرف الكرة الجزائرية جيداً والغيابات لن تؤثر على الأداء

* مولودية يطرح 25 ألف تذكرة لمباراة المريخ ويواصل تحضيراته من سيدي موسى

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

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