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عناوين الصحف

2019/02/03

2019/02/03


أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م



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أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م

 

صحيفة قوون:

* هلال التحديات يتوعد الأشانتي في استهلال المجموعات

* أمبومبو يتأهب لزيادرة الشباك الغانية .. بشة الصغير يعلن الجاهزية .. والشعلة يتوهج في البروفة الختامية

* المريخ النشوان يفتح ملف الفرسان

* الزعفوري وشارلز يشغلان المواجهة الإعلامية .. والأفريقي يخسر من مازيمبي بنتيجة كارثية

* السلاطين في مطب سنار .. القراقير يعبرون ملوك الشماك والوادي يستقبل أمل الحديد والنار

 

صحيفة الصدى:

* بكري المدينة يتدرب بالكرة اليوم ويتأهب لقيادة الهجوم

* المريخ يحول مران اليوم إلى الرابعة عصراً من أجل مساندة الهلال أمام الأشانتي

* مدرب حراس المريخ : تألق أبوعشرين أمام المولودية أسعدني لكن الإشادات مبالغ فيها

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

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