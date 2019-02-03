أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م
صحيفة قوون:
* هلال التحديات يتوعد الأشانتي في استهلال المجموعات
* أمبومبو يتأهب لزيادرة الشباك الغانية .. بشة الصغير يعلن الجاهزية .. والشعلة يتوهج في البروفة الختامية
* المريخ النشوان يفتح ملف الفرسان
* الزعفوري وشارلز يشغلان المواجهة الإعلامية .. والأفريقي يخسر من مازيمبي بنتيجة كارثية
* السلاطين في مطب سنار .. القراقير يعبرون ملوك الشماك والوادي يستقبل أمل الحديد والنار
صحيفة الصدى:
* بكري المدينة يتدرب بالكرة اليوم ويتأهب لقيادة الهجوم
* المريخ يحول مران اليوم إلى الرابعة عصراً من أجل مساندة الهلال أمام الأشانتي
* مدرب حراس المريخ : تألق أبوعشرين أمام المولودية أسعدني لكن الإشادات مبالغ فيها
الخرطوم (كوش نيوز)