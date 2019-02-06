كريستيانو رونالدو … صاروخ أطلقته ماديرا قبل 34 عاما فمتى يتوقف محركه

قبل 34 عاما أطلقت مدينة ماديرا البرتغالية صاروخا إلى فضاء الساحرة المستديرة، لينفجر معلنا عن ميلاد أحد أباطرة كرة القدم العالمية، إنه كريستيانو رونالدو، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.
فكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، ماركة سجلت بالرقم (7) بين عظماء وأباطرة الرياضة العالمية عامة وكرة القدم خاصة، قامة ستظل بين الأعظم في التاريخ، موهبة لن ينكر فضلها إلا جاحد، أسطورة كروية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة حتى الممات.
صحف إيطاليا الرياضية احتفت بمولد الأسطورة البرتغالية، حيث قالت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”: “كريستيانو 34، عيد ميلاد سعيد للوحش”.
فيما قالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، “عيد ميلاد كريستيانو رونالدو، مشترك مع نيمار وبالاسيو”.
أما صحيفة “توتو سبورت”، فعنونت: “عيد ميلاد سعيد رونالدو.. الهدايا الثلاث لرونالدو.. وفي يونيو، يستطيع يوفنتوس إحضار مارسيلو، إيسكو وخاميس رودريجيز إليه”.
كما نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لرونالدو بقميص الشياطين الحمر، وكتب عليها: “أطيب التمنيات لنجمنا السابق، نتمنى له يوما رائعا”، فيما تجاهل حساب ريال مدريد تهنئة رونالدو — حتى الآن — بعيد ميلاده.
وكان رونالدو لعب ضمن صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة من 2003 وحتى 2009، وتمكن من قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2008.
وأيضا هنأ الحساب الرسمي لكأس العالم صاروخ ماديرا، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.
وعلى نفس النهج صار كل من حساب دوري أبطال أوروبا، وناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي.
ولعب رونالدو على مدى تاريخه 793 مباراة منهم 154 لقاء بقميص بلاده وسجل 677 هدفا حتى الآن.
واستطاع رونالدو أن يحرز 5 كؤوس لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما حصد 5 كرات ذهبية، و4 بطولات كأس عالم للأندية، و3 كؤؤس للدوري الممتاز، إلى جانب لقبين لليغا الإسباني، وكأسين لمسابقة كأس ملك إسبتانيا، ولقبين للسوبر الأوروبي، وأيضا كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرا بطولة أمم أوروبا.
ولم يتبق لرونالدو بطولة لم يحصل عليها، سوى البطولة المستحدثة في أوروبا “دوري أمم أوروبا”، وكأس العالم، فهل تشهد الأعوام المقبلة جوائز وبطولات جديدة يحصل عليها رونالدو… أم سيتوقف الصاروخ عند هذا الحد.
سبوتنيك