بكلمة عربية.. هالاند يفاجئ صلاح ومرموش بعد مباراة مصر وزيمبابوي

تفاعل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع احتفالات الثنائي المصري محمد صلاح، وعمر مرموش بعد فوز “الفراعنة” على زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

وسجل مرموش وصلاح هدفي فوز منتحب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1 الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

وبعد انتهاء المباراة، نشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة جمعته بزميله عمر مرموش، ليأتيه تعليق مفاجئ من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي كتب: “سلام يا إخوة”، مستخدما الحروف اللاتينية لكتابة التحية العربية “سلام”.

ولم يكتف هالاند بهذا التعليق فقط، حيث دعم زميله مرموش في مانشستر سيتي أيضا بطريقة طريفة، حيث علق على منشور للنجم المصري وهو يحتف بهدفه في شباك زيمبابوي قائلا: “عمرررررر”.

ويرتبط مرموش بعلاقة جيدة مع هالاند، منذ التحاق النجم المصري بمانشستر سيتي في يناير الماضي.

المصدر: RT