الجزائر تهزم السودان بثلاثية في كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على حساب منتخب السودان، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025.

والتقى المنتخبان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية، حيث فرض المنتخب الجزائري سيطرته وخرج بالنقاط الثلاث عن جدارة.

ويدين «محاربو الصحراء» بهذا الانتصار إلى نجمهم الدولي رياض محرز، الذي سجل هدفين؛ جاء الأول في الدقيقة الثانية ليصبح أسرع أهداف البطولة حتى الآن، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

أما الهدف الثالث، فحمل توقيع إبراهيم مازا في الدقيقة 85، بتسديدة قوية استقرت في شباك المنتخب السوداني.

وبهذه النتيجة، تقاسم منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط مع منتخب بوركينا فاسو، الذي كان قد حقق الفوز بدوره على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية، في مواجهة مرتقبة تقام يوم الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يختتم «محاربو الصحراء» مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة غينيا الاستوائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري.

