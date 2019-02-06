هل يجوز للنساء التزين بالشعر والرموش المستعارة في الحفلات فقط

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الباروكة “الشعر المستعار” حرام، ولكن عند الشافعية يجوز ارتداء المرأة للباروكة ولكن للمتزوجة فقط ويكون بإذن الزوج، ولكن لبس الباروكة ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية.
وأضاف “ممدوح”، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للنساء التزين بالشعر والرموش المستعارة فى الحفلات فقط؟»، أنه إذا كانت هذه الحفلات مختلطة بين الرجال والنساء فيحرم أن تتزين المرأة بالشعر المستعار والرموش هذا، لكن إذا كانت الحفلة ليس فيها إلا النساء فإذا أرادت أن ترتدي باروكة فقال العلماء أنها ليست من وصل الشعر المنهى عنه فهى من باب وضع الشعر على الشعر، فالوصل هو عقد شعر بشعر وكذلك الرموش المستعارة فكل هذا ليس من الوصل فيجوز للمرأة أن ترتديه تزينًا لزوجها له.
وأوضح أن المرأة إذا أرادت أن ترتدي باروكة وتذهب فى حفلة وفى اعتقادها أنها مغطاة لشعرها فهذا غير صحيح لأن المطلوب فى الحجاب أمرين الأول ستر اللون الأمر الأخر درأ الفتنة، فارتداء المرأة للباروكة وذهابها لحفلة ممنوع .
صدى البلد