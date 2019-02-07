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عناوين الصحف

2019/02/07

2019/02/07


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة التيار

* فريق إنقاذ يفشل في العثور على جثماني البحارين الغريقين

* إثيوبيا تنفي صحة تقارير عن تهديدها بقطع العلاقات مع السودان

* التوقيع على اتفاق سلام نهائي بين فرقاء أفريقيا الوسطى في “بانغي”

* الأمن يوفد لجنة يوفد لجنة تقصي حقائق في حادثة المعلم “أحمد الخير”

صحيفة السوداني

* البشير: قانون النظام العام أحدث غبناً وتطبيقه الخاطئ ضد الشريعة

* توجيه بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين

* لجنة برئاسة فريق أمن تصل كسلا للتحقيق في وفاة “المعلم”

صحيفة آخر لحظة

* البشير: سنوقف العبث والابتزاز باسم قانون النظام العام

* الرئيس: (ظلمونا لما يقولوا دمرنا البلد)

* وأقرأ الغث والسمين في وسائل التواصل

صحيفة الإنتباهة

* قرار رئاسي بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين

* البشير: تطبيق قانون النظام العام تشهير وابتزاز

* لجنة تقصي الحقائق تطلب سلطات لتفتيش حراسات الأمن

صحيفة المجهر

* الرئيس يوجه بوقف العبث باسم قانون النظام العام والتعدي على حرمات المواطنين

* البشير يأمر بإطلاق سراح جميع الصحفيين وإلغاء الضرائب

صحيفة الوطن

* البشير: قانون النظام العام أفرز غبناً وشهد أسوأ تطبيق

* توجيه بإطلاق سراح الصحفيين المتعلقين وإلغاء الرسوم على صناعة الصحافة

صحيفة الرأي العام

* البشير: تطبيق قانون النظام العام يخالف الشريعة 180%

* الرئيس يصدر قراراً بإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين

صحيفة الدار

* والي كسلا: لا تهاون في محاسبة من يثبت تورطه في وفاة المعلم أحمد الخير

* وصول جثمان الفنان الكبير الراحل علي إبراهيم اللحو فجر اليوم

* تصريح صحفي لوزيرة التربية والتعليم حول وفاة المعلم أحمد الخير بخشم القربة

* مقتل شاب بسبب علاقة مع شقيقة المتهمين

* رسمياً: تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان التقنية للأساس.. وامتحان الفيزياء للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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