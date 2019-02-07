أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة التيار
* فريق إنقاذ يفشل في العثور على جثماني البحارين الغريقين
* إثيوبيا تنفي صحة تقارير عن تهديدها بقطع العلاقات مع السودان
* التوقيع على اتفاق سلام نهائي بين فرقاء أفريقيا الوسطى في “بانغي”
* الأمن يوفد لجنة يوفد لجنة تقصي حقائق في حادثة المعلم “أحمد الخير”
صحيفة السوداني
* البشير: قانون النظام العام أحدث غبناً وتطبيقه الخاطئ ضد الشريعة
* توجيه بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين
* لجنة برئاسة فريق أمن تصل كسلا للتحقيق في وفاة “المعلم”
صحيفة آخر لحظة
* البشير: سنوقف العبث والابتزاز باسم قانون النظام العام
* الرئيس: (ظلمونا لما يقولوا دمرنا البلد)
* وأقرأ الغث والسمين في وسائل التواصل
صحيفة الإنتباهة
* قرار رئاسي بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين
* البشير: تطبيق قانون النظام العام تشهير وابتزاز
* لجنة تقصي الحقائق تطلب سلطات لتفتيش حراسات الأمن
صحيفة المجهر
* الرئيس يوجه بوقف العبث باسم قانون النظام العام والتعدي على حرمات المواطنين
* البشير يأمر بإطلاق سراح جميع الصحفيين وإلغاء الضرائب
صحيفة الوطن
* البشير: قانون النظام العام أفرز غبناً وشهد أسوأ تطبيق
* توجيه بإطلاق سراح الصحفيين المتعلقين وإلغاء الرسوم على صناعة الصحافة
صحيفة الرأي العام
* البشير: تطبيق قانون النظام العام يخالف الشريعة 180%
* الرئيس يصدر قراراً بإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين
صحيفة الدار
* والي كسلا: لا تهاون في محاسبة من يثبت تورطه في وفاة المعلم أحمد الخير
* وصول جثمان الفنان الكبير الراحل علي إبراهيم اللحو فجر اليوم
* تصريح صحفي لوزيرة التربية والتعليم حول وفاة المعلم أحمد الخير بخشم القربة
* مقتل شاب بسبب علاقة مع شقيقة المتهمين
* رسمياً: تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان التقنية للأساس.. وامتحان الفيزياء للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)