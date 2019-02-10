رانيا يوسف تكشف كيف تأثرت بكيم كارداشيان

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إنها أحببت ما يفعله النجوم العالميون بإشراك جمهورهم في حياتهم اليومية.
وردا على سؤال حول برنامجها الذي تبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجابت الممثلة المصرية في مقابلة مع صحيفة “المصري اليوم” المصرية، السبت، بأن “برنامجها “More About Rania” هو عبارة عن ريل لايف شو، لمشاركة جمهورها حياتها اليومية”.
وأوضحت، “لماذا لا أشرك جمهورى فى أشياء كثيرة عن حياتى اليومية مثل استيقاظى من النوم وذهابى للجيم والتصوير وجلوسى فى البيت مع أولادى، وأيضًا مشاركتهم لى فى الطبخ وأنا عند الكوافير”.
وعن سبب إطلاق البرنامج على السوشيال ميديا، قالت رانيا إن “الفكرة جاءت من تفاعل الجمهور عندما كانت تقدم لايف من مطبخها مؤخرا، وبعدها جاءت فكرة البرنامج بعد مشاهدتها لـ كيم كارداشيان، وكيف يتابعها جمهورها، ووجدته تفاعلا لطيفا وقويا فقدمته، مشيرة أنها تحب ما يفعله النجوم العالميون”.
وحول استخدام البرنامج للرد على الشائعات التي تثار حولها، قالت رانيا إنها لا تستبعد ذلك، ولكن في نفس الوقت يوجد انستغرام وفيسبوك وتويتر، حيث تستطيع من خلالهم التفاعل وقول ما تريد بحرية ودون وسيط.
وكانت رانيا يوسف قد أزاحت الستار عن إعلان برنامج جديد يتناول حياتها الشخصية، ويحمل اسم “المزيد عن رانيا”، والذي شاركته عبر حسابها على “إنستغرام”.
وكتبت: “انتظروا رانيا يوسف بشكل مختلف تكشف، تفاصيل حياتها في برنامج المزيد عن رانيا”.
وتابعت: “يذاع البرنامج كل يوم خميس في الساعة الثامنة”.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
سبوتنيك