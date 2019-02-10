أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموفق 10 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة الأخبار
*قوش: لاتهاون مع المتقاعسين بالدولة والسودان للسودانيين
* الأمن يطلق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين
* قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم
صحيفة أخر لحظة
* قوش: لا تهاون مع المتقاعسين مهما كانت صفاتهم ومواقعهم
* طرح (25) ألف وظيفة للمعلمين
* والي نهر النيل: (لا أنوي الاستمرار في منصبي وحدي 2020)
صحيفة الصيحة
* قوش: لن نسمح بإنزلاق البلاد للفوضى
* الإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن
* مقتل وجرح (20) جنديا من الأمم المتحدة في سقوط طائرة بأبيي
* وزيرة التربية تطالب سرعة تقديم المتورطين في مقتل “المعلم” للعدالة
صحيفة السوداني
* قمة بين البشير وآبي أحمد بأديس أبابا
* ” المالية” تكشف تفاصيل القروض والودائع المقدمة للحكومة
* قوش: المحسوبية مرفوضة ولا تهاون مع المتقاعسين
صحيفة التيار
*سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في أبيي
* قوش: ينبغي الالتفات الجاد لقضايا الشباب ومطالبهم الموضوعية
* إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين
*التربية تطالب بمعاقبة المتورطين في مقتل المُعلم
صحيفة المجهر
* مدير جهاز الأمن: لن نسمح بانزلاق السودان للفوضى
* نجل “جون قرنق” لــ”المجهر”: حركة ” عبد الواحد ” تتبع للحركة الشعبية
صحيفة الإنتباهة
* تعديلات في قانون النظام العام
* “الانتباهة” تكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد “المعلم ”
* ” الوطني” يرفض تشكيل حكومة انتقالية
* قوش : لا مجال للمحسوبية ولا تهاون مع المتقاعسين
صحيفة الدار
* وفاة السوداني صاحب فيديو ” التعذيب ” و” الحرق” بالعراق
* فتاة تترك طفلا داخل منزل مهجور والقبض عليها في مركبة عامة
* زوجة تضع سماً في قهوة لزوجها ونقله للخرطوم
* قوش: السودان لكل السودانيين ولا للمحسوبية
*” الدار” تفتح الملف المثير للجدل قانون النظام العام بين مطرقة التطبيق وسندان المراجعة
* اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان اللغة الإنجليزية للأساس و الثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)