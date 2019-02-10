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عناوين الصحف

2019/02/10

2019/02/10


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموفق 10 فبراير 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة الأخبار

*قوش: لاتهاون مع المتقاعسين بالدولة والسودان للسودانيين

* الأمن يطلق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين

* قمة رئاسية بين السودان ومصر وإثيوبيا بأديس اليوم

صحيفة أخر لحظة

* قوش: لا تهاون مع المتقاعسين مهما كانت صفاتهم ومواقعهم

* طرح (25) ألف وظيفة للمعلمين

* والي نهر النيل: (لا أنوي الاستمرار في منصبي وحدي 2020)

صحيفة الصيحة

* قوش: لن نسمح بإنزلاق البلاد للفوضى

* الإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن

* مقتل وجرح (20) جنديا من الأمم المتحدة في سقوط طائرة بأبيي

* وزيرة التربية تطالب سرعة تقديم المتورطين في مقتل “المعلم” للعدالة

صحيفة السوداني

* قمة بين البشير وآبي أحمد بأديس أبابا

* ” المالية” تكشف تفاصيل القروض والودائع المقدمة للحكومة

* قوش: المحسوبية مرفوضة ولا تهاون مع المتقاعسين

صحيفة التيار

*سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في أبيي

* قوش: ينبغي الالتفات الجاد لقضايا الشباب ومطالبهم الموضوعية

* إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

*التربية تطالب بمعاقبة المتورطين في مقتل المُعلم

صحيفة المجهر

* مدير جهاز الأمن: لن نسمح بانزلاق السودان للفوضى

* نجل “جون قرنق” لــ”المجهر”: حركة ” عبد الواحد ” تتبع للحركة الشعبية

صحيفة الإنتباهة

* تعديلات في قانون النظام العام

* “الانتباهة” تكشف تفاصيل جديدة حول استشهاد “المعلم ”

* ” الوطني” يرفض تشكيل حكومة انتقالية

* قوش : لا مجال للمحسوبية ولا تهاون مع المتقاعسين

صحيفة الدار

* وفاة السوداني صاحب فيديو ” التعذيب ” و” الحرق” بالعراق

* فتاة تترك طفلا داخل منزل مهجور والقبض عليها في مركبة عامة

* زوجة تضع سماً في قهوة لزوجها ونقله للخرطوم

* قوش: السودان لكل السودانيين ولا للمحسوبية

*” الدار” تفتح الملف المثير للجدل قانون النظام العام بين مطرقة التطبيق وسندان المراجعة

* اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان اللغة الإنجليزية للأساس و الثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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