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عناوين الصحف

2019/02/10

2019/02/10


أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق10فبراير 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة قوون :

*الهلال يودع أمدرمان وإعلان الطوارئ في سفارة السودان

*البعثة تطير فجرا عن طريق الاثيوبية وإكتمال الترتيبات لاستقبالها بالعاصمة الزامبية

*الزعفوري : مباراة ناكانا تسببت في خسارتنا بكوستي .. وجيوفاني يعاني نفسياً

* حميدتي يؤكد :168 مليار ميزانية الاتحاد للعان 2019

*نجوم الهلال يتسلمون حوافز المجموعات .. وسالم يعلن : الكاردينال وبشة سبب نجاحي مع الأزرق

صحيفة الصدى :

* سيف تيري يشعل مران المريخ بأجمل الأهداف والعقرب يواصل التألق

*إتحاد الكرة يؤجل مباراة المريخ والموردة. ..والاقطاب يتبرعون بنجيل صناعي لمضمار القلعة الحمراء

* الإتحاد يحول مباراة الأمل وهلال التبلدي للخرطوم. ….ومجلس الفهود يستأنف القرار

* المريخ يتدرب بالأكاديمية وعودة قوية لتيري

الخرطوم (كوش نيوز)

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