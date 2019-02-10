أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق10فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة قوون :
*الهلال يودع أمدرمان وإعلان الطوارئ في سفارة السودان
*البعثة تطير فجرا عن طريق الاثيوبية وإكتمال الترتيبات لاستقبالها بالعاصمة الزامبية
*الزعفوري : مباراة ناكانا تسببت في خسارتنا بكوستي .. وجيوفاني يعاني نفسياً
* حميدتي يؤكد :168 مليار ميزانية الاتحاد للعان 2019
*نجوم الهلال يتسلمون حوافز المجموعات .. وسالم يعلن : الكاردينال وبشة سبب نجاحي مع الأزرق
صحيفة الصدى :
* سيف تيري يشعل مران المريخ بأجمل الأهداف والعقرب يواصل التألق
*إتحاد الكرة يؤجل مباراة المريخ والموردة. ..والاقطاب يتبرعون بنجيل صناعي لمضمار القلعة الحمراء
* الإتحاد يحول مباراة الأمل وهلال التبلدي للخرطوم. ….ومجلس الفهود يستأنف القرار
* المريخ يتدرب بالأكاديمية وعودة قوية لتيري
الخرطوم (كوش نيوز)