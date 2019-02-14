إفتتاح فرع مطاعم (كنتاكي) الشهيرة بالسودان مطلع أبريل المقبل

علم مصدر موثوق أن رجل أعمال سوداني بارز وقع بصفة رسمية عقداً مع مجموعة مطاعم “كنتاكي” الأمريكية الشهيرة لافتتاح فرع لها بالخرطوم ، وقال المصدر أن رجل الاعمال بعث “40” شاباً سودانياً إلى القاهرة للتدريب على صناعة الكنتاكي وليكونوا نواه للعمل بالخرطوم .
وتوقع أن يتم افتتاح فرع كنتاكي بالخرطوم رسمياً مطلع أبريل المقبل ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المقر حيث يطل على شارع المطار .
وأعلنت مطاعم “كنتاكي” الأمريكية بحسب صحيفة مصادر في وقت سابق عدم ممانعتها افتتاح فرع لها بالخرطوم عقب رفع الاقتصادي الأمريكي على السودان .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
طواف
2019/02/14 at 9:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان الأمثل أن يبعث أشخاص لتعلم العلم وليس ملء الكروش وهل نحن ناقصين إستهلاك هذا يدل علي غباءنا وبلاهتنا ولن نتقدم اذا ما زلنا أمة تبتهج بسموم الكنتاكي ونترك كل غذائا العضوي الطبيعي واراهن أن الصفوف ستحير الحليم وهذا هو مسمار الجهل الأخير في وعي هذة الامه حتى لا يخرج سفسطائي المظاهرات لاعقي مؤخرة امريكا المتعفنة القذرة بنظرياتهم السمجة ويلبسوا جهل الامه الي الحكومة فأنت شعب متبلد وغير قابل للتحضر ومرمي الله ما بترفع
ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلله نسأل الهداية والرشاد
ود بندة
2019/02/14 at 9:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
…(كذبة أبريل)..
abbaker
2019/02/14 at 9:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
الأمريكان لا يريدون لنا الخير بل يريدون الشر لنا كgانا وليس الأمر محصور علي الحكومة. حاجة فيها خير ما بجيبوها ليك وحاجة فيها شر يبادرو بيها ليك. البيسبس والكوكا كولا معروف ان فيها أضرار كبيرة لصحة الانسان وهى منتج أمريكي والمواد الخام تأتي من أمريكا لم يتم ايقافها مع انو الأدوية التي هي علاج للناس تم ايقافها حتي بعد رفع الحظر عن السودان لم يتم رفع الحظر حقيقة وحتى تحويلات البنوك لم تفتح. كنتاكي عبارة عن دجاج محمر باضافة بهارات خاصة تأتي من أمريكا بسعر غالي وهذه البهارات هي سر المهنة وما معروفة مصنوعة من شنو حلال أم حرام ما معروفة ويقال انها تتبع لجهة يهودية. حتي لو تم فتح مطعم كنتاكي في الخرطوم الناس ما بتقدر تشتريهو لأن سعره غالي جدا . علي الناس مقاطعة البضائع الأمريكية منها البسيبسي ومنتجاته والكوكا كولا ومنتجاتها وذلك حفاظاً على صحتهم أولا غير ان مصدرها ومكوناتها الحقيقية غير معروفة.