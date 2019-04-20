سهير عبد الرحيم: لصوص الثورة









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أجمل ما يمكن ان يحدث لشعب أن تنجح ثورته في وجه الدكتاتورية المستبدة والطغمة الحاكمة والأنظمة الفاسدة، واسوأ ما يمكن ان يحدث لذلك الشعب ان يقفز آخرون لاعلاقة لهم بالثورة في قطار ثورته .

هذا ما حدث للأسف مع ثورة ديسمبر السودانية فالذين نافحوا وكافحوا وناهضوا وضربوا واعتقلوا وعذبوا وشردوا وحتى الذين استشهدوا وقدموا ارواحهم فداءً للوطن صاروا جزءاً من ذاكرة النسيان .

ليس ذلك فحسب، بل ان فتاة وقفت تنشد قصيدة مسروقة فوق سيارة في يوم من أيام اعتصام القيادة جعلت من نفسها أيقونة للثورة..!!

سبحان الله أصحي يا فتاة واستيقظي من كذبتك الكبرى فنحن نعلم من التي كسرت الاعتصام في جامعتها ونعلم من كانت تخذل زملاءها ونعلم من جلست للامتحان في الوقت الذي قذف فيه أقرانها أوراق الامتحانات من الطابق العلوي، ونعلم من كانت تقول الحي أبقى من الميت اتركونا من سيرة الشهداء .

عزيزتي.. استيقظي جيداً الثورة لاتحتاج إلى (ثوب أبو قجيجة) وحلق (رنق مذهب) وتسريحة (مارلين مونرو)، و(قصيدة) صاحبها غائب و(كذبة) تحت الأضواء وحماية القوات المسلحة .

الثورة تحتاج إلى من تظاهروا واستنشقوا البمبان وألهبت ظهورهم سياط الكجر تحتاج إلى من قرر الإضراب وليس من خرق الإضراب إلى من اعتصم من اجل دماء الشهداء وليس من كسر الاعتصام، إلى من خرج وسط عربات العسس وكلاشات الملثمين وأصوات الرصاص وليس من وقف تحت الكاميرات في سيارة .

لتعلمي ويعلم غيرك ان كل من مارس الخذلان في أية مرحلة من مراحل هذا النظام لا يلزم هذه الثورة، وابطال هذه الثورة معلومون وايقوناتها واضحون كضوء الشمس .

كل الشهداء هم أيقونات لهذه الثورة حتى شهداء سبتمبر ٢٠١٣هم أيقونات هذه الثورة، الشاب الذي احنى ظهره للفتاة لتصعد عليه هو ايقونة والفتاة التي اعادت علبة البمبان مرتين على التوالي للعسكر أيقونة وسامح العريس وأماني وعيونهما المفقودة أيقونة والشهيد عبد العظيم الذي وقف بصدر مفتوح للكجر أيقونة وعم معاوية الذي دافع عن الفتيات أيقونة والشاب عزام التوم خريج جامعة الخرطوم وصاحب قصيدة (يا والدة اعفي لي) والطلقة ما بتكتل بكتل سكات الزول هذا الشاب أيقونة، وكل الشباب والشابات الذين اعتقلوا والذين تظاهروا والذين اعتصموا في القيادة هم أيقونات. وكل كنداكة رفعت في تاتشر أو تمت إساءتها من مليشيات النظام البائد فهي أيقونة .

خارج السور

يجب إعادة تعريف كلمة كنداكة نفسها، مش كل واحدة فسخت وشها ولا شالت العلم جات القيادة قالت أنا كنداكة..

سهير عبد الرحيم

الانتباهة