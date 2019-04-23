اقتصادى يعزو انخفاض الدولار لعدة أسباب









شارك الموضوع :

عزا د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي تواصل انخفاض الدولار في مواجهة العملة الوطنية لعدة اسباب.

وقال هيثم في تصريح (لسونا) ان من اهم هذه الاسباب انخفاض الطلب فى ظل تأمين المملكة العربية السعودية للوقود لمدة ستة اشهر قادمة بجانب تأمين القمح والادوية موضحا ان هذه السلع هى اكبر مستهلك للدولار في السودان خاصة ان الحكومة بعد انفصال الجنوب كانت تتحصل على الدولار باسعار صرف عالية من السوق الموازي لشراء هذه السلع اضافة الى ثلثي فاتورة الاستيراد هى مدخلات انتاج من الخامات والسلع الوسيطة والسلع الرأسمالية مبينا ان الوظيفة الاساسية للاحتياطي من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي هى توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات ومواجهة الازمات في الظروف الاستثنائية موضحا ان التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني لا زالت ماثلة ومنها العجز فى الميزان التجاري المقدر بخمسة مليارات دولار مستطردا، وفى غياب الودائع الدولارية من الدول الصديقة او المغتربين سيعاود الدولار الصعود مرة اخرى خاصة اذا تأخرت التسوية السياسية في البلاد .

سونا