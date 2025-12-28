بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي

في إطار جهود بنك السودان المركزي الرامية لاستكمال حوسبة معاملات الصادر والوارد وربطها بنظم الدفع القومية دفعا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي فقد تم تدشين الربط الشبكي لنظام الصادر والوارد الإلكتروني التابع للبنك المركزي بمنصة بلدنا الإلكترونية حيث تم إجراء أول معاملة عقد صادر للتجارة الخارجية الكترونياً بالكامل عبر منصة تبادل البيانات والمعاملات الحكومية بلدنا .

وتضمن المنصة ربط أنظمة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ضمن عملية تبادل البيانات بين جميع المؤسسات حيث تُتيح المنصة ارسال واستلام المعاملات إلكترونياً دون أى اجراءات ورقية بما يُسهم في ضبط العمليات ورقابتها وتسهيل اجراءات التجارة الخارجية للشركات وأصحاب الأعمال .